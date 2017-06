Rafael Pérez, o vigués en “De tapas por Galicia”

Rafael Pérez, cociñeiro de La Carpintería e gañador do concurso Petisquiño, representará a gastronomía de Vigo na final do certame “De Tapas por Galicia”, que reunirá no Hotel San Francisco (Santiago de Compostela) o próximo 4 de xullo aos gañadores dos concursos de petiscos das sete cidades galegas.