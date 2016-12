Las olimpiadas de Río, la Eurocopa o Pokémon Go!, lo más buscado en Google, este 2016

La compañía tecnológica estadounidense ha hecho público hoy "Google Year in Search 2016", su informe sobre las tendencias de búsqueda, que en este año de elecciones han estado muy polarizadas hacia la política estadounidense y la muerte de personalidades de la cultura y el deporte. Google ha publicado las consultas de términos y preguntas que más crecieron en España en el último año, tras medir las tendencias, no las búsquedas en términos absolutos. En España, tierra apasionada por las competiciones deportivas, las dos principales tendencias de búsqueda tuvieron relación con los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la Eurocopa. Tras ellas, la fiebre veraniega por el videojuego "Pokémon Go" y la llegada del último móvil de Apple, el iPhone 7. Las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, la desaparición de Diana Quer y el festival de Eurovisión también suscitaron mucha inquietud entre los internautas. Trump lideró el ránking de personalidades, única persona viva de la lista junto a su esposa, Melania. Las muertes de los cantantes David Bowie, Prince, Leonard Cohen y Manolo Tena; del motorista Luis Salom; y de la televisiva Veneno motivaron su presencia en esta clasificación. ¿Puede un país mirarse en las búsquedas de Google como quien se observa en el espejo? Entre las dudas existenciales de los españoles en 2016 figuraron qué pasaría si la Tierra dejara de girar, si gobernase Podemos, si no hubiera Sol, si se derritieran los polos, si el magma fuese frío y si no hubiera años bisiestos. En el apartado más aspiracional, los internautas de España preguntaron cómo ser más carismático, una persona segura y confiada, donante de médula, modelo, entrenador de Pokémon Go, bloguero, famoso en Instagram o "la chica más inteligente". El pragmatismo del "qué" se concentró en las preguntas de qué es el Brexit, "Pokémon Go", Periscope, "hacer la cobra", Snapchat o una columna lumbosacra. A nivel global, las tendencias de búsqueda han sido similares a las registradas en España: lideran la lista general "Pokémon Go", el último modelo del teléfono de Apple y Donald Trump, y aparecen los cantantes Prince y David Bowie, los Juegos Olímpicos y las películas "Deadpool" y "Escuadrón suicida". Las solicitudes de información de personalidades públicas muestra dos grandes intereses temáticos, la política estadounidense y el deporte olímpico. Donald Trump, Hillary Clinton, Melania Trump y Bernie Sanders ocupan la parte alta de la clasificación, en la que también figuran los nadadores Michael Phelps y Ryan Lochte y la gimnasta Simone Biles. Las notas discordantes a ambas tónicas las pusieron la cantante Céline Dion, el actor Tom Huddleston y Steven Avery, el ciudadano estadounidense que protagoniza el documental "Making a Murderer". Al revisar las tendencias de búsquedas de noticias, Google ha detectado que el mayor interés de 2016 lo suscitó la campaña de las elecciones estadounidenses que han culminado con la victoria de Trump. También se solicitó mucha información sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el referéndum del Reino Unido acerca de la permanencia en la UE -Brexit-, el tiroteo de Orlando -atentado que acabó con la vida de 49 personas-, el virus del zika y el escándalo de los papeles de Panamá.