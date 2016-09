Michael Bhaskar: "El formato papel aún seguirá existiendo dentro de 100 años"

"A la industria editorial británica la salvaban los derechos de los libros en inglés y la exportación de libros de idiomas, y ahora ambas cosas están en duda", advierte Bhaskar (Norwich, 1984), de visita en España para participar en una jornadas sobre el nuevo mundo de la edición celebradas en Bilbao, invitado por la Asociación de Escritores de Euskadi.

Además de codirigir la empresa de edición digital Canelo, este británico, que trabaja en Londres y reside en Oxford, ha escrito los libros "The content machine" ("La máquina del contenido") y "Curation" ("Comisariado"), que llegará a España el próximo año.

El libro electrónico y el impreso, asegura, "conviven perfectamente" aunque, apunta Bhaskar, en la actualidad cada formato se está "especializando" en determinados ámbitos, generando un "nuevo equilibrio" en la industria del libro.

"Los editores de hoy debemos reivindicar nuestra capacidad de decir que no. En la era digital en la que vivimos es más fácil que nunca publicar, pero no se trata de publicar más sino de publicar mejor", argumenta el experto en edición.n