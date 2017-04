La Fuerza pasa por Vigo

En 1977 se estrenó la primera película, entonces conocida como "La Guerra de las Galaxias" y hoy con un título imposible: "Star Wars Episodio 4. Una nueva esperanza", con no pocos cambios sobre la original. En este tiempo, 40 años, han llegado seis más oficiales, otra más se incorpora en diciembre y ha habido dos filmes relacionados. Todo eso que ya forma parte de la cultura mundial es objeto de una amplia colección que el tatuador madrileño Salvador Vázquez ha convertido en leit motiv. Tiene 46 años y a los seis se convirtió a la Fuerza. "Ahí empezó mi pasión por estas películas y por intentar tener todo lo relacionado con ellas", reconoce en una de las muchas entrevistas que ha hecho desde que comenzó a pasear sus 1.500 piezas por toda España. Lo que era una colección particular se convirtió en la empresa LSDLG Events y el Jueves Santo, el 13 de abril, y hasta el día 23, estará en la Estación Marítima de Vigo de 10 a 22 horas.

Se podrán ver juegos, libros, ropa, artículos de cocina y lo mejor, trajes usados durante la filmación de las películas, réplicas de las armas, cuadros pintados a mano por el propio coleccionistas, dibujos y fotografías de tatuajes.

Salvador Vázquez lleva su gusto por la saga a su ámbito más personal y se ha tatuado como Darth Maul, el sith sin apenas una línea de diálogo en la muy floja "La amenaza fantasma".

En la muestra hay desde micropiezas de un centímetro hasta figuras de tamaño real, con gran variedad en el resto de escalas". "Esta pasión conlleva muchísimo sacrificio porque estas cosas cuestan un dinero, pero no solo es el dinero, sino la búsqueda, ya que te acabas convirtiendo en un caza tesoros, principalmente a través de Internet", añadía el propietario de la colección galáctica, hecha a su gusto, lógicamente, "pero es lo bueno de las exposiciones de Star Wars, que puedes visitar cinco y, aunque haya piezas comunes, todas van tener la personalidad del coleccionista", explica.

Respecto hilo conductor, Salvador Vázquez resaltó que la misma hace un recorrido por "todas las películas de la saga, con la mayoría de los personajes representados, ya que es casi imposible tenerlos todos porque son infinidad. Pero la muestra cuenta también con una parte más romántica, que no va tan enfocada al fan de Star Wars, sino que es un espacio en el que se muestran objetos cotidianos pero vinculados a la saga, lo que permite al visitante darse cuenta de hasta dónde llega esta pasión".

En este apartado de la exposición, se puede encontrar desde un felpudo para la entrada de casa hasta una cortina. Artículos que no figuran propiamente como piezas de la exposición pero que sí se podrán adquirir por los interesados en la Fuerza. n