Los juegos más populares en España

Según los análisis de la Dirección General de Ordenación del Juego de España, los juegos más populares en nuestro país actualmente son las tragaperras, el póker, las apuestas deportivas y los juegos clásicos de casino. A medida que los jugadores van aumentando su afición y a medida que se consolida esta industria en España, surgen páginas informativas como OnlineCasinoReports.es, que ofrecen analíticas y tablas de los casinos y juegos, así como artículos para evitar la adicción.

Las apuestas deportivas son las reinas de los casinos y esto se debe en buena medida a la inversión de las casas de apuestas en publicidad en prensa y en la televisión. Este tipo de juegos no dejan de crecer y sus ganancias no dejan de aumentar.

Los juegos clásicos de casino también son muy populares entre los usuarios y el dinero que los jugadores destinan a este tipo de ocio se mantiene estable, con ligeras bajadas seguidas por ligeras subidas. La conclusión que podemos extraer es que los clásicos siempre tienen su público, pero que están luchando duro para no perder su posición ante el auge de otros juegos, como las apuestas deportivas. Dentro de este grupo estamos incluyendo a las tragaperras, que son, sin duda, las princesas de los casinos en estos momentos. Hay tantos tipos y temáticas como puedas imaginar.

También son populares el póquer (aunque su popularidad cayó tras las regulaciones de 2012), el bingo y los concursos. Sin embargo, estos tres están perdiendo terreno al tener que enfrentarse a otras novedades que vienen pisando fuerte.

En cualquier caso, para optar por jugar a alguna de estas opciones, es fundamental investigar que el casino que escojamos sea totalmente legal y que cuenta con todas las licencias y sellos de juego seguro en regla. Hoy en día no es tan sencillo encontrar un casino que no cumpla las normas, pero es mejor asegurarse. Por otro lado, no todos ofrecen los mismos juegos ni las mismas condiciones para el jugador. Para ayudarte a elegir, puedes hacer uno de páginas como la que te mencionábamos más arriba.