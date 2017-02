Qué hacer y qué no hacer en tu primera cita

Con la ayuda del primer libro del exitoso programa de citas First Dates:

El método First Dates (Planeta) hemos descubierto los consejos infalibles para triunfar en tu primera cita. Y es que si estáis destinados a estar juntos ni la peor de las catástrofes (mancharte la ropa o quedarte sin batería en el coche) lograrán eclipsar vuestro amor.

1. Tu expareja no puede ser la protagonista de tu cita. Olvídate de él o de ella, son pasado, ahora lo importante es la persona que tienes enfrente de ti.

2. No dejes que nada negativo entre en la conversación de una primera cita. Positivo, siempre positivo.

3. Conversar es como bailar en pareja, hay que escuchar e intervenir solo cuando toque. No monopolices la conversación, deja que la otra persona también hable.

4. Las mentiras son las peores enemigas de una primera cita, y del amor en general. La peor manera de comenzar una relación es inventándote una vida alejada de la realidad, sé fiel a tí mismo y a tus circunstancias.Imagen relacionada

5. Olvidar el nombre de tu cita significará que no le has prestado tanta atención con como parecía: tienes un problema.

6. Que tus movimientos y gestos sean coherentes contigo. No intentes ser alguien que no eres. Si eres tímido no trates de forzarte porque tus gestos serán antinaturales, y eso lo notará tu cita.

7. Controla adecuadamente las distancias con tu cita, ni muy lejos, ni demasiado cerca. No existen códigos de tiempo en lo que a primeras citas se refiere, si surge daros la mano o un primer beso genial, sino no hay prisa.

8. Los temas normales y cotidianos son ideales para romper el hielo. Habla de cosas sencillas y naturales como tu día a día, tus últimas vacaciones o tu gato.

9. Que ninguna comida te haga olvidar que lo importante de tu primera cita es, precisamente, la cita.

girl date impress

10. Déjate llevar. Si esa persona es la adecuada para ti, todo fluirá.