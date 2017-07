Graba una escena de sexo oral en el coche de Uber en el que viajaba

Un pasajero de Uber Boston denunció a través de las redes sociales y ante la compañía que una pasajera del vehículo iba en el que le transportaban iba bajo los efectos de las drogar y que acabó practicando sexo oral con el conductor, poniendo en peligro su integridad física. Por ello cuenta que le pidió al conductor que parara el vehículo que el no seguía el camino. La compañía, para recompensarlo, le devolvió el coste del trayecto y le dio un crédito de diez dólares. Se desconoce si despidieron al chófer.

Fuck @Uber for providing me with the most unsafe and dangerous ride home last night. This driver had a random prostitute in the front seat. pic.twitter.com/Wi2YhtRINq