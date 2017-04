La falta de preparación, el enemigo de los "runers"

n n n Uno de cada dos "runners" gallegos (56,7%) sufrió problemas de salud mientras corría durante el último año, según el VI Estudio CinfaSalud “Percepción y hábitos de los corredores y corredoras españoles”, avalado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte (Semed). En concreto, uno de cada tres corredores gallegos (36,7%) padeció una lesión muscular: el 17,9%, dolores de cabeza fuertes y uno de cada diez (11%), fracturas y esguinces. Otros de los síntomas que sintieron los corredores mientras practicaban su afición fueron palpitaciones o taquicardias (10,1%), falta de respiración (6,8%), mareos o desmayos (6,3%) y dolor en el pecho (4,2%).

Según el estudio, en Galicia, los "runners" corren de media 3 horas y 42 minutos a la semana –20 minutos más que el promedio español- y seis de cada diez (62,7%) salen tres o más veces semanales. Además, compiten en 3,8 carreras al año, media inferior a la del resto del país (5,0).

falta de preparación

Eduardo González Zorzano, experto del Departamento Médico de Cinfa, recuerda que “para disfrutar de los beneficios del running y evitar sus riesgos, es crucial adoptar medidas preventivas como someterse a revisiones médicas y pruebas de esfuerzo, así como calentar y estirar antes y después de correr”. Al respecto, el doctor Pedro Manonelles, presidente de la Semed, destaca la importancia “de recurrir al consejo profesional a la hora de fijar planes de entrenamiento y de alimentación adaptados a nuestras necesidades. Aunque las exigencias de la actividad física de tipo recreacional no son tan elevadas como las de la profesional, pueden también alcanzar gran intensidad”. Sin embargo, las cifras que arroja el VI Estudio CinfaSalud ponen en evidencia la falta de preparación de los "runners" gallegos: ocho de cada diez (79,6%) no se han hecho nunca una prueba de esfuerzo, precaución sobre la que se muestran a la cola del país, ya que ninguno se la ha realizado, al igual que los aragoneses. Tampoco parecen concienciados los runners gallegos que padecen una afección cardiovascular previa, pues la mitad (52,1%) no se ha sometido a este test.

Además, ocho de cada diez encuestados no tienen un plan de entrenamiento regular (79,1%) ni siguen un plan de alimentación adaptado a su práctica deportiva de manera habitual (82,9%), mientras que cuatro de cada diez (42,3%) no calientan antes de correr ni estiran después.

De acuerdo con el estudio, cuidar la salud (29,5%) y divertirse (20,3%) son las principales motivaciones del runner gallego. Les siguen la superación personal (16,4%).n