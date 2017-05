Expedia, el buscador más utilizado para los viajes de este año

Encontrar un hotel en cualquier ciudad o pueblo del mundo es una tarea muy fácil con el buscador Expedia que con una base de datos en constante actualización, da servicio gratuito a través de su página web. Los hoteles baratos en Expedia pueden llegar a ser hoteles de tres y hasta de cuatro estrellas, ya que la página web realiza muchas ofertas que se multiplican si se accede a ser miembro de la comunidad que consigue vuelos y hoteles al mejor precio de toda la red. Pero los milagros se dan poco y es mucho mejor anticiparse a la hora de hacer la reserva de una habitación de hotel, mucho antes de llegar al lugar de destino.

A partir de este mes de Mayo es un buen momento para reservar los hoteles que se hayan de utilizarse en la época estival, la temporada más alta para este tipo de establecimientos sobre todo en los lugares más visitados.

Una habitación confortable de hotel debe de estar aseada y tener baño propio, a partir de ahí se puede ampliar la demanda según las necesidades o preferencias de cada uno, aunque si nos guiamos por la categoría de los hoteles, que en nuestro país y en buena parte de Europa se clasifican por estrellas, podemos conocer qué clase de confort ofrece cada una de estas categorías.

A la hora de viajar, cada uno prioriza según sus necesidades y los viajeros más dinámicos y jóvenes optan por las habitaciones de hotel más básicas, mientras que los de más edad prefieren servicios más completos. Nivel de servicio y confort pueden diferir según cual sea el país visitado y por ello, si se reserva a través de Expedia se podrán ver fotografías del lugar a escoger y en muchos casos valoraciones de los clientes.

La globalización del negocio hotelero a través de la red ha añadido la crítica de los mismos usuarios y este factor hace que los hoteles que reciben malas puntuaciones pasen a ser denostados por los próximos clientes, de manera que se ha creado una alta competencia.

Los hoteles, además de las estrellas que denotan el servicio que se ofrece en él, también están agrupados según su actividad, de este modo hay hoteles de aeropuerto, de montaña, de negocios, de carretera o de congresos.

La oferta hotelera en las grandes ciudades en constante polémica

En España la oferta hotelera creció en los años noventa hasta llegar a ser la que es en la actualidad, muy grande en el caso de las grandes ciudades pero no siempre suficiente puesto que cuando se celebran eventos de gran magnitud en las principales urbes, como puede ser el Mobile World Congress que se realiza en Barcelona, las plazas hoteleras resultan insuficientes para albergar a tanta gente. Entonces surge la pregunta ¿Son pocas las plazas hoteleras en ciudades como Barcelona? Y la respuesta es que no. Una ciudad puede llegar a desbordarse en función de los visitantes que mueve un certamen de envergadura pero tener a disposición durante todo el año las plazas que cubrieran tal demanda sería un mal negocio. En el caso de las ciudades, las plazas hoteleras se ven sustituidas por los pisos de alquiler por días que en el caso de no tener todos los permisos para ejercer como tales crean una competencia desleal cuya legislación levanta ampollas entre la población.

Los viajeros, ajenos a los conflictos internos del sector, buscan alojamiento en los lugares que visitan y para ello se sirven del buscador de Expedia en el que además de hoteles baratos pueden hallar hoteles románticos de escapadas en pareja, hoteles con spa y hoteles a pie de las atracciones de los parques de Aventuras Disney adonde acudir con los más niños. Y para los mayores Las Vegas cuenta con hoteles temáticos, como el dedicados a Elvis Presley. Y es que no hay más que buscar para sorprenderse.