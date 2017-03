¿Elegir la ruleta o las tragaperras?

Para comenzar, un consejo que deberías tener en cuenta es probar con ambos juegos y considerar la “química” que has tenido con cada uno de ellos. ¿Cómo te sentiste jugando?, ¿Te parecieron adecuados los premios?, ¿Qué tal sus límites de apuestas?

Estas preguntas es importante hacérselas ya que te revelarán cuál de las opciones ha calado más contigo.

Pero, al momento de elegir entre estos dos juegos o entre otras opciones de apuestas es conveniente conocer ciertos aspectos.

Sí a las tragaperras o sí a la ruleta

Antes de irte a probar ambos juegos es necesario que hagas un estudio de cada uno de ellos, esto sobre todo si no has apostado antes. Ten en cuenta que debes aprender sus reglas, entender su funcionamiento, sus términos, elementos, así como sus apuestas.

Cuando ya hayas conocido esto puedes acercarte al juego y participar en él para evaluar tu experiencia inicial. Al momento de probar desde aquí recomendamos hacer uso de los juegos gratis que los casinos online presentan.

Ahora, para conocer sobre los diferentes juegos de las tragaperras, de los cuales seguramente te encontrarás con muchísimas opciones, puedes visitar sitios como tragamonedas-online.net. En este sitio y similares puedes encontrar reseñas de los juegos más populares así como también algunas recomendación que te pueden ayudar durante tu juego en estas máquinas.

Además, has de tener en cuenta que en estos sitios puedes encontrar al mismo tiempo información relevante sobre el juego y su versión de juego gratis, por lo que no es obligación que te registres en ningún casino online para poder probar y determinar si las tragaperras son para ti o no lo son.

En cuanto al juego de la ruleta, también debes conocer primero todo de ella antes de ir a realizar tu juego, sea que elijas evaluarlo en el juego gratis o en el juego pago.

Ahora, al conocer el juego de la ruleta te encontrarás con una buena variedad de versiones, pero si eres novato la versión recomendada inicialmente es la de la ruleta francesa o la de la ruleta europea. Estos juegos al tener un solo 0 y al funcionar con unas reglas especiales presentan una ventaja de la casa de tan solo 1.23% y 2,6% respectivamente.

Y entonces ¿Cuál elegir?

Solo después de que has probado ambos tipos de juegos y has vivido la experiencia de cada uno de ellos deberías tomar una decisión. Esta es muy personal y por ello al hacerla también debes considerar la cantidad de dinero que tienes para apostar y el objetivo con el cual juegas.

Si eres un jugador que busca sobre todo diversión, puede que las tragaperras sean para ti ya que sus premios no son los más frecuentes o altos. En cambio, el juego de la ruleta además de ser emocionante puede resultar ser muy rentable, aunque claramente esto requiere de práctica, habilidad y estrategia al apostar.