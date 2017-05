La dieta mejora el reflujo esofágico

La propuesta dietética acertada para mejorar la Enfermedad por Reflujo gastroesofágico (ERgE) será sin duda aquella que cumpla al máximo dos aspectos esenciales; mantener el estado nutritivo del paciente y disminuir el paso del contenido gástrico al esófago de forma repetida y por mucho tiempo.

La exposición prolongada de las paredes del esófago al ácido gástrico puede provocar esofagitis (inflamación del esófago) erosiones, úlceras y cicatrices, pudiendo llegar a situaciones de disfagia incluso.

La sintomatología de la esofagitis y la ERgE en ocasiones comprometen mucho el estado nutricional de las personas que la sufren, impidiendo la ingesta de una dieta adecuada, alterando en consecuencia su calidad de vida global.

Por ello se aconsejará una dieta equilibrada en nutrientes, con un aporte graso limitado (no mayor de 25% del requerimiento Calórico Total) para disminuir la producción ácida y reducir por tanto la frecuencia y el volumen del reflujo.

Ayudará bastante acompañar el plan de menú, de adaptaciones dietéticas que logren porciones densas de alimento de poco volumen, para así realizar comidas y tomas que no provoquen demasiada presión gástrica.

Una buena asistencia nutricional para reducir el reflujo y la esofagitis abordará las siguientes directrices y hábitos posturales:

1. Consumir una dieta sana y completa con cantidad de fibra suficiente. (25 g)

2. Evitar alimentos ácidos y muy especiados cuando exista inflamación (pimienta, picante, curry, pimentón, etc.)

3. Adelgazar en caso de sobrepeso. La obesidad es un factor que favorece la ERgE, ya que aumenta la presión interna del estómago. La estrategia de pérdida de peso reduce la sintomatología.

4. Evitar comidas abundantes y ricas en grasa.

5. Evitar ingerir alimentos entre 3 y 4 horas antes de acostarse.

6. Adecuar ingesta de líquidos.

7. Evitar alimentos y bebidas que contengan cafeína.

8. Suplementación específica para evitar deficiencias (ciertas vitaminas y minerales se afectan por la hipoabsorción).

9. Evitar bebidas alcohólicas y tabaco.

10. Elevar la cabecera de la cama unos 15-20 cm. (Disminuye la probabilidad de reflujo nocturno).

11. Evitar movimientos bruscos y frecuentes de tronco hacia adelante.

