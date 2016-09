Destrozan su nuevo iPhone siguiendo un tutorial de broma en YouTube

El bricolaje no funciona con el nuevo iPhone aunque así lo crean millones de personas que han visto un vídeo viral del YouTuber TechRax, que ha provocado que algunos de sus fans destrocen el teléfono siguiendo su “gracia”.

TechRax publicó un vídeo en su canal de YouTube a modo de broma. Un tutorial en el que explicaba cómo taladrar el área inferior del smartphone con una broca para encontrar un conector secreto que permitiría escuchar música enchufando los auriculares. Un truco destroza por completo el teléfono de Apple pero que, en menos de una semana, cuenta con más de 10 millones de visitas.

Muchos usuarios, según explica Mashable, no han sabido captar la ironía y la broma del YouTuber y han probado en casa el tutorial, con consecuencias catastróficas, como no podía ser de otra manera. Mensajes como “mi sonido no funciona, ¿es una broma mala?” o “He hecho esto pero mi teléfono no funciona” o “no lo intenten, mi iPhone dejó de funcionar al poco tiempo de realizarlo y no puedo escuchar ningún tipo de música"son lgunos de los que acumula el vídeo en YouTube, que ha provocado que se haga aún más viral.

Los trolls no han dejado pasar la oportunidad de los ingenuos que han hecho caso al tutorial y han aprovechado la tesitura para dar más sugerencias como meter el teléfono en el microondas o mojarlo, respondiendo a los comentarios de aquellos que aseguran que el truco no funciona. “A veces los cables pueden llegar rotos, mete tu teléfono en el microondas durante tres minutos”, añade uno.

Para poder escuchar música con auriculares en el iPhone hará falta un adaptador o unos auriculares conectados a través del puerto que incluye el teléfono o bien con conectividad inalámbrica pero perforar el 'smartphone' con una broca de 3.5 mm no es, desde luego, una solución acertada para volver al jack.