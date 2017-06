Destinos con playa para disfrutar este verano 2017

Galicia se ha convertido en uno de los destinos con mayor crecimiento turístico en los últimos años, pero viajeros españoles y extranjeros que buscan destinos con playa se decantan también por otras localizaciones de las costas españolas, siendo las islas los lugares más deseados por la gran mayoría.

Galicia, destino turístico cada vez más solicitado

Ahora que los turistas españoles y extranjeros ya saben cuáles son los sitios que ver en Galicia, como las Rías Baixas o Islas Cíes, lugares de interés turístico que son visitados cada año; y que la gastronomía gallega es conocida a nivel internacional, es posible decir que Galicia se ha colado en el ranking de los destinos con playa top para este verano 2017.

Desde diferentes localizaciones españoles es posible llegar a Galicia en tren, aunque es cierto que todavía no existe un AVE que permita mejorar las comunicaciones con las principales ciudades y reducir el tiempo del viaje del turista que está deseando llegar a su destino, siendo Lugo y Vigo las ciudades más visitadas de la comunidad autónoma. Para otras ciudades españoles sí es posible comprar billetes AVE baratos y disfrutar de un trayecto rápido para llegar al destino elegido para las vacaciones, pero el turista que quiere visitar Galicia tiene que conformarse con comprar billetes de tren en plataformas como Trenes.com.

Mallorca, Ibiza e Islas Canarias para amantes del agua cristalina

Los que quieren disfrutar de una isla española lo tienen claro. Ibiza es la isla para los más fiesteros, pero también para los que quieren planificar unas vacaciones de lujo incluso alquilando un yate y montando fiestas privadas con amigos.

En el caso de Mallorca podemos decir que se trata de uno de los destinos preferidos por turistas alemanes e ingleses que cada año llegan hasta nuestra isla balear para disfrutar del ambiente, las playas y la gastronomía. Servicios como transfer to Alcudia, necesarios para desplazarse desde el aeropuerto de Mallorca hasta Alcudia, tienen cada año mayor número de búsquedas en Google. Lo normal cuando eres extranjero y vas a viajar a una isla como Mallorca es realizar búsquedas en Internet del tipo “transfer from Mallorca airport to Alcudia” o “Mallorca weather in summer” por ejemplo.

En el caso de los turistas españoles más jóvenes las búsquedas van más dirigidas a encontrar vuelos y alojamientos baratos o a planes que tengan que ver con ocio nocturno o alquiler de barcos para fiestas privadas.

Por último, las Islas Canarios son el plato fuerte de los turistas amantes de las islas españoles. Aquí tienen cabida jóvenes fiesteros, adultos, familias y parejas. Hay hueco para todos gracias a que todas las islas que forman parte de las Canarias están perfectamente preparadas para recibir turismo de cualquier parte.

Hoteles todo incluido, playas exóticas, gastronomía singular y un montón de sitios de interés turísticos diferentes, como el Teide, que atraen a millones de turistas de todas partes del mundo cada verano.

Destinos internacionales destacados: Londres, Cuba y Japón

No todos los españoles que por fin cogen vacaciones de todo el año quieren plantarse en alguna playa española. Muchos prefieren los viajes culturales y un alto porcentaje se decanta por cruzar la frontera y aprovechar su tiempo de relax para conocer y descubrir nuevos países y ciudades que nada tienen que ver con el suyo.

En este sentido, Londres es una ciudad cosmopolita que acapara todas las miradas en cualquier periodo del año, pero también en verano. Gracias a su proximidad a sitios con playa como Brighton, muchos turistas españoles deciden aprovechar sus vacaciones para aprender inglés, conocer la cultura británica de cerca y disfrutar de las playas inglesas más populares de la isla.

Este año, con el brexit en plena ebullición política, quizás descienda el número de visitantes procedentes de España, o quizás aprovechemos ahora que todavía podemos cruzar la frontera de la isla sin problemas de pasaportes y otras documentaciones.

Los que quieren relax y playas paradisiacas fuera de su cultura tradicional lo tienen claro y eligen cruzar el charco, pero se cercioran antes de qué época es mejor para hacerlo. Un buen ejemplo de este tipo de turismo es Cuba, situada en La Habana. Para este tipo de viajes lo mejor es recibir información directa desde el Consulado de España en La Habana y planificar el viaje con todas las garantías: conociendo las excursiones típicas en Cuba y los vuelos directos a Cuba más baratos.

Japón es el otro destino internacional que aglutina un buen número de españoles que van en aumento cada año que pasa. El país asiático ha conquistado a los españoles a través de su gastronomía y sus paraísos naturales y, gracias a que ahora es posible encontrar vuelos baratos España-Japón, muchos se decantan por este destino para disfrutar de sus vacaciones.

En definitiva, la mayoría de españoles buscan turismo de playa para disfrutar de este verano 2017 y si es posible visitar una isla, mucho mejor. Sin embargo, muchos otros prefieren organizar viajes y disfrutar de culturas diferentes, como es el caso de Cuba, Londres o Japón, que son tres de los destinos más solicitados este próximo verano.

Sea cual sea el destino elegido es importante recabar información de las páginas oficiales de las embajadas de España en los países de destino, contratar un seguro de viaje por lo que pudiera pasar y obtener todo tipo de información previa que pudiera resultar útil durante el viaje, sobre todo cuando se trata de países extranjeros.