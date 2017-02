Consejos para dormir mejor

En la sociedad en la que vivimos, parece que el descanso no es tan importante. Robamos horas de sueño a nuestro cuerpo para trabajar, divertirnos o atender asuntos que consideramos más importantes que dormir. Sin embargo, cuando nos levantamos por la mañana y hemos dormido poco o mal, no conseguimos levantar cabeza durante todo el día. ¿Cuántas veces te has levantado con la sensación de que no has descansado nada, deseando que se pare el tiempo para poder seguir durmiendo? En realidad, tu cuerpo te está diciendo que necesita descansar, dormir lo suficiente y de la manera adecuada para recuperarse de las actividades de la jornada. Aquí tienes algunos consejos para que duermas más y mejor.

Crea un espacio que favorezca el descanso

La habitación en la que duermes debe estar acondicionada para ello. No la utilices para nada que no sea descansar, como ver la televisión o trabajar, ya que los ciclos del sueño se alteran. Procura que esté bien ventilada y que la temperatura sea la adecuada en cualquier época del año. Abre la ventana unos minutos antes de irte a la cama para que el aire se renueve.

El tipo de colchón, la almohada y hasta la ropa de cama influyen en el modo de dormir. Puedes encontrar colchones baratos y confortables, con la dureza justa para que tu cuerpo pueda dormir bien. En realidad, este es un factor que cada uno debe evaluar, ya que mientras algunos pueden necesitar una superficie muy dura, a otras personas les viene mejor algo más blando. En cualquier caso, lo importante es que el colchón esté en buenas condiciones.

Unas cortinas fuertes reducen el sonido y la luz que proviene del exterior, creando una oscuridad que tu cuerpo necesita para favorecer el sueño. Es mejor eso que bajar las persianas, ya que así la habitación no se ventila y el aire se carga.

También es importante que la ropa de cama esté limpia. No es necesario que se cambien las sábanas todos los días, pero el cuerpo necesita sentir que entra en un lugar confortable, libre de microorganismos. Por ello, es necesario vigilar que todo esté en buenas condiciones.

¿Es bueno echarse una siesta?

Los beneficios de la siesta se han comprobado científicamente, aunque hay algunas cosas a tener en cuenta. Sobre todo, si quieres dormir y descansar bien por la noche, la siesta no debe ser muy larga. Los expertos aseguran que unos 10 minutos es suficiente para recargar un poco y continuar con las actividades diarias. Una siesta de más de media hora afecta de manera negativa el sueño nocturno.

Alivia las tensiones

No te vayas a la cama con problemas pendientes. Aunque haya cosas que te preocupen, cuando vayas a dormir tienes que aparcarlas y dedicarte al descanso. De lo contrario tu sueño no será todo lo profundo que debería. Si te preocupa la seguridad, instala una alarma o llama a profesionales para que te pongan una buena cerradura. Si así duermes más tranquilo, es algo más que recomendable.

Si dedicas tiempo suficiente al sueño y mejoras tu descanso, notarás que a lo largo del día rindes más y todo te sale mucho mejor. ¿No merece la pena, si al despertar tu cuerpo se encuentra en buenas condiciones?