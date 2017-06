El cine y la gastronomía, la mayor promoción de Galicia en Nueva York

El chef Iván Domínguez y el exjugador de fútbol Santiago Formoso serán las estrellas de la edición de este año de la Galician Cinema & Food Festival, que se ha convertido en el mayor evento de promoción de Galicia en Estados Unidos y pretende mostrar el talento gallego en el cine y las artes culinarias en Nueva York, donde la comunidad gallega ha alcanzado una extraordinaria relevancia.



Iván Domínguez, con una Estrella Michelín, y uno de los nueve miembros fundadores del grupo de élite “Grupo Nove”, fue uno de los invitados en 2016 en el 11th Annual StarChefs International Chefs Congress en Brooklyn, donde compartió cartel con Elena Arzak. Esta será la primera vez que Domínguez se presente frente a la audiencia en New York City -en un Showcooking especializado y una degustación- preparando algunos de los mejores manjares de la nueva cocina atlántica.

El otro invitado es el primer español en ganar un anillo de campeón en Estados Unidos, que no fue Pau Gasol, sino un gallego, de Redondela y lo hizo al lado de Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, Cruyff o Neskens en el legendario NY Cosmos de finales de los 70. El documental "Alén do Cosmos” (“Más allá del Cosmos”) cuenta la historia de Santiago Formoso, un chico gallego que emigró con sus padres a Nueva York a finales de los años 60. En su barrio de Newark comenzó a jugar al futbol y de ahí pasó a convertirse en una de las estrellas del legendario equipo. Formoso, vive ahora en New Yersey y acude acude al festival con el director de la cinta, Pedro Pablo Alonso.

La programación

El Festival es posible gracias al apoyo de la Xunta y de patrocinadores privados como Estrella Galicia, Aceites Abril y Bateamar y tendrá lugar del 27 al 30 de junio en el Instituto Cervantes de Nueva, de siete a nueve de la tarde. Abre el certamen el documental "Cocinando en el Fin del Mundo", sobre cómo el "Grupo Nove" desarrolló una idea de gastronomía basada en la tradición, pero utilizando técnicas culinarias radicalmente nuevas. Le seguirá una demostración de Iván Domínguez.



El miércoles 29, el GC&FF presentará lo mejor de la vitivinicultura gallega: la tradicional y la “heroica”. Además de una cata de vinos, habrá proyección de documentales y la reunión de cineastas. El jueves 29 el protagonismo será para el documental "Alén do Cosmos", incluyendo preguntas tanto a Santiago Formoso y como al director de la cinta.



El 30 de junio, el GC & FF finalizará con el documental "Esquence Monelos", también multipremiada obra que entrelaza la desaparición de un río cerca de A Coruña con el Alzeheimer. “Esquece Monelos” es el ganador del Mejor Documental, Cinematografía y Edición de los Premios Mestre Mateo 2017.