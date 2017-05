El Celta de Vigo, una apuesta fiable cuando actúa como local

Las estadísticas demuestran que apostar por el Celta de Vigo cuando le toca actuar en Balaídos es jugar a caballo ganador. Los números que presentan los del Toto Berizzo en su feudo son más que fiables.

El cuadro pontevedrés ha conseguido la victoria en 9 de los 16 partidos de la competición liguera que ha disputado hasta la fecha en su estadio. Por contra, únicamente ha cosechado un empate y ha clavado la rodilla en 6 ocasiones. Los números evidencian que los de Berizzo se comportan como un conjunto muy ambicioso y ofensivo en su feudo, lo que les ha servido para sumar 28 de los 44 puntos que acumulaban tras la disputa de 33 partidos. En una hipotética clasificación por puntos sumados como local, los vigueses ocuparían la misma posición en la que se encuentran actualmente, la undécima, teniendo en cuenta, eso sí, que tienen un partido aplazado que deberán disputar este mes de mayo frente al Real Madrid.

El Celta, en su feudo, se ha comportado de forma muy regular y ha ido por rachas. Comenzó mal el campeonato con dos derrotas seguidas en Balaídos ante Leganés y Atlético de Madrid, pero luego remontó el vuelo conquistando cinco triunfos consecutivos ante los suyos. Actualmente, ha caído en sus dos últimos compromisos ante el Betis y el Eibar, lo que ha provocado que las cuotas de las principales casas de apuestas se hayan inflado para aquellos que quieran jugársela al triunfo celeste. Bet365 y William Hill ofrecían 4,50 euros por euro apostado a la victoria celtiña en el choque liguero frente al Athletic de Bilbao.

Apostar a goles, lo más sensato

Es curioso que en la Europa League las cuotas no sean tan altas para el triunfo local. Para el duelo frente al Manchester United correspondiente a la ida de semifinales, que ganasen los celestes se pagaba a 3,20 en Bet365 y 2,90 en William Hill. Las casas han tenido en cuenta que se trata de un partido histórico para los vigueses, y han entendido que Berizzo saldría con todo ante los británicos y se reservaría en la Liga, donde ya está en tierra de nadie.

No obstante, para ir sobre seguro y no dar rienda suelta a las corazonadas, las estadísticas recomiendan apostar a que en los partidos del Celta habrá más de un gol. Solamente siete equipos han marcado más goles que los de Berizzo en el campeonato y, por contra, tan solo seis han recibido más que ellos. Los vigueses han marcado más de un gol en 16 de los 33 partidos y solamente se han quedado sin anotar en 11. Otra y mejor opción aun para apostar es aprender más sobre el particular en esta web, y convertirse en conocedor de las mejores estrategias deportiva.

En lo individual, jugársela por un gol de Iago Aspas es también una buena opción. El de Moaña lleva 17 dianas en 29 partidos de Liga. En la Europa League ha anotado 5 en 10 partidos mientras que en Copa marcó en dos ocasiones.