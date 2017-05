Cinco beneficios del SUP yoga

El SUP yoga consiste en realizar diferentes figuras corporales encima de un tabla de paddle surf. Se suelen buscar aguas calmadas, como las de un lago o una playa sin oleaje y, si se es principiante, también se puede practicar en la arena o en una piscina.

Para comenzar con esta modalidad de yoga, se necesita muy poca experiencia, ya que el cuerpo es el principal instrumento. Sin embargo, se recomienda que la persona empiece con un profesor y que tenga las condiciones físicas necesarias para poder mantenerse en la tabla de surf.

Esta clase de yoga es muy popular por su lista de beneficios. Desde obtener un sentido del equilibrio avanzado, hasta entrar en contacto con la naturaleza. Estos son los beneficios principales del paddle yoga.

Aumento de la resistencia corporal

Si practicar yoga tradicional ya es un reto, iniciarse y desenvolverse en esta modalidad representa subir a un nuevo nivel. El cuerpo ganará la resistencia, flexibilidad y fuerza necesaria para mantener el equilibrio perfecto en la tabla de surf. Además, la coordinación corporal también aumentará a medida que avancen las sesiones.

Mayor esfuerzo

El hecho de mencionar que se necesite un mayor esfuerzo, puede que desanime a algunos. No obstante, mediante el paddle yoga se puede lograr tonificar el cuerpo a una gran velocidad, algo que en otras prácticas físicas se tarda mucho más.

Debido a que se trabaja en una plataforma inestable en medio del agua, por lo general, los pensamientos están más concentrada en hallar el equilibrio indicado para no caer. Mientras sucede esto, todo el abdomen, la espalda y los brazos trabajan para mantenerte a flote.

Calmará tu mente

Toda práctica relacionada con el yoga ayuda a tu mente. No obstante el paddle yoga le añade un plus significativo. El ambiente silencioso y el ocasional sonido del aire y el agua, son factores favorecen a encontrar un estado mental ideal para hacer yoga.

El miedo se deja atrás

Este punto puede parecer una tontería. No obstante, es una de las características que más destacan los que practican el SUP yoga. Hacer una sesión en pleno verano y en una playa cálida no es algo especial, si te caes de la tabla no es un problema.

Sin embargo, muchos de los que disfrutan de esta práctica se atreven a buscar otros lugares menos amables ya que caerse ya no es una buena opción. En la red hay docenas de vídeos de gente practicando el paddle yoga en lagos con bajas temperaturas o en alta mar.

Este reto ayuda a mejorar la técnica y, a medida que pasa el tiempo, dejas de sentir miedo y se logra un estado de concentración importante.

Se perfeccionará tu técnica

Durante el paddle yoga se entra en un estado de absoluto conocimiento sobre el cuerpo, esto es debido a que gracias a sus características podrás saber con facilidad si estás practicándolo bien.

Sabrás que tienes el equilibrio adecuado si no tambaleas o caes. Si por ejemplo se realizan figuras como Adho Mukha Svanasana o el perro boca abajo y tu cuerpo está soportando más peso en un lado, la tabla lo indicará.

Un consejo final

Algo muy importante a tener en cuenta es la hora del día en la que se practica esta modalidad, ya que influye en los beneficios corporales de la persona.

Una sesión en la mañana sirve para despertar y llenar de energía al organismo, al mismo tiempo que ayuda a despejar la mente para comenzar la jornada. Por otro lado, una sesión al atardecer es ideal para desligarse de todas las tensiones acumuladas durante el día.