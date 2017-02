12 canciones para celebrar el amor en tiempo presente... y un poco en pasado

Superados los tiempos de las compilaciones en casete, toca mirar en las listas virales del "streaming" para hallar a las nuevas voces que dirigen las flechas de San Valentín, con algunos discursos musicales añejos en línea con el éxito "retro" de "La La Land". El amor, ya se sabe, es (o parece) intemporal.

- "City of stars", de Ryan Gosling & Emma Stone: el tema central de "la película del año" (al menos, del musical) se ha convertido en un fenómeno no solo en la gran pantalla, sino también entre las escuchas caseras. Los intérpretes rezuman candidez en esta oda a los sueños por realizar y a las personas que nos mueven a conseguirlos.

- "Chantaje", de Shakira & Maluma: dos colombianos que son puro fuego se hacen los duros en este flirteo, tópico en su juego de "mírame/no me mires" pero no en su cadencia impregnada de reggaetón contemporáneo, minimalista y elegante, en la onda del rapero canadiense Drake.

- "Shape of you", de Ed Sheeran: la canción número 1 de las últimas semanas lleva el sello del autor del reciente clásico del cancionero sentimental, "Thinking out loud", aunque esta vez apuesta por una combinación de pop, r&b y, lo que es más sorprendente, "dancehall" para buscarse con golpes de pecho, hombros y caderas y repetir otra gran noche de dinámica horizontal.

- "Tiemblo", de Carlos Ares: del temido acercamiento habla este emergente artista español, gran baza de Sony Music para el nuevo año gracias a una balada sofisticada que se puede bailar, pero que se canta a media voz y que sorprende por una moderna producción apta para la radiofórmula, pero que no molestaría a un oyente "indie".

- "Americana", de Varry Brava: la banda murciana apela al espíritu seductor de George Michael, de La Unión y de todas aquellas baladas insertadas entre los años 80 y 90, sin renunciar tampoco al clímax con su propio solo de guitarra eléctrica.

- "I feel it coming", de The Weeknd & Daft Punk: el flirteo prosigue meciéndose suave bajo el influjo de la música disco con este corte que podría haber firmado (y cantado) Michael Jackson, pero que llega de la mano de uno de sus más aplaudidos herederos y del dúo de genios franceses de la música electrónica.

- "I don`t wanna live forever", de Zayn & Taylor Swift: la gran saga literaria-cinematográfica amorosa y sexual "Cincuenta sombras de Grey" trae un dueto mixto entre dos estrellas del pop y el resultado es un diálogo que caldea del todo el ambiente con sus exhalaciones y latigazos de r&b atmosférico y contemporáneo. Fácil engancharlo con otro del mismo artista llamado "Pillowtalk".

- "Versace on the floor", de Bruno Mars: para terminar la noche, el responsable de algunos de los temas más románticos de la última década brinda entre el despiporre funk de su último disco una balada de r&b de manual, de las de chasquear dedos y bullir rodando en pareja por el suelo (eso sí, sobre ropa de primeras marcas).

- "Million reasons", de Lady Gaga: la neoyorquina epató tras su paso por la Superbowl con un popurrí de éxitos, aunque el público cayó rendido especialmente con el más reciente de todos, una balada de querencia folk al piano y mensaje de síntesis desarmante: "Hay millones de razones para dejarte marchar, pero solo necesito una buena para quedarme".

- "Say something loving", de The XX: de la película del año al que podría ser el disco de 2017, en parte gracias a un sencillo como este, en el que su pop onírico y electrónico se torna en un arrullo o, más bien, en la súplica de una simple palabra que avive los rescoldos.

- "Ran", de Future Islands: de la euforia del amor conocido, del temor a la ausencia del otro y de correr sin parar en su busca habla esta banda estadounidense que pone su pop alternativo y con sintetizadores al servicio de un corte luminoso que se pregunta: "¿Y qué es una canción sin ti?".