Las 10 mejores playas familiares de España

Ir a la playa con los más pequeños no es nada fácil. A parte de la crema de sol, el cubo y la playa hay que saber elegir un arenal adecuado por la seguridad y tranquilidad de todos.

Las familias buscan rasgos característicos a la hora de elegir el arenal al que van disfrutar del sol y de los baños. Lo primordial son las aguas tranquilas, que no tengan mucho oleaje y que su pendiente no sea muy pronunciada al adentrarse en ella. Que las playas sean arena, no grandes rocas donde los niños pueden sufrir algún daño y dar más que un susto a sus padres. Es también indispensable la presencia de socorristas y puestos de primeros auxilios.

Estas playas “familiares” son las más demandadas por los españoles. Seis de cada diez prefieren este tipo de arenales según recoge Playea.es en su web y aplicación móvil.

Mejores playas para ir con niños:

Playa de las Canteras, Gran Canaria.

Arenal de La Barrosa, Cádiz

Playa Norte, Peñíscola (Castellón)

Playa de El Sardinero, Santander

Playa de las Catedrales, Lugo

Playa de L’Estartit (Girona)

Isla Cristina (Huelva)

Alcudia (Mallorca)

Cala Martina (Ibiza)

Playa del Espejo ( Murcia)