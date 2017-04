"Mi pasión por viajar me llevó a la aventura del blog"

La viguesa Diana Millos se define como “aventurera por vocación” y se dedica a recorrer mundo. Su pasión le llevó a crear en diciembre de 2013 el blog “Dianamiaus” donde comparte consejos para viajar de forma independiente y en el que la foto gana peso porque funciona como elemento inspirador. En Instagram supera los 17.000 seguidores.



¿Cuándo empezó a escribir?

Empecé a publicar en el blog en 2014, aunque entonces era tan solo un hobby. Mis conocidos siempre me pedían consejo para preparar sus viajes y decidí que debía escribir sobre ello, ya que podría ser de utilidad para más gente. Es curioso ver el cambio que el blog ha tenido desde entonces, ya que hemos evolucionado juntos: ahora la fotografía tiene más importancia que nunca gracias a Instagram.

¿Cuál es su formación?

Estoy licenciada en Psicología y Marketing y gracias a este proyecto continúo aprendiendo cada día más sobre marketing digital, redes sociales y fotografía. Una de las mejores cosas de tener un blog es que nunca dejas de aprender.

¿Por qué fue al Presstrip India?

El ministerio de Turismo de Kerala (India) organiza cada año el #KeralaBlogExpress, un viaje de 15 días en el que 30 bloggers internacionales damos a conocer a nuestros seguidores esta región de India bendecida por infinitos cocoteros. Me siento muy afortunada de haber podido formar parte de esta cuarta edición ya que ha sido mi primer gran presstrip.

¿A qué aspira como bloguera?

Una vez pasado estos 15 días con Kerala Tourism, comenzará mi viaje en solitario explorando otras partes de India. 2017 está siendo un gran año en cuanto a viajes, ya que estoy visitando países que como India e Islandia, estaban en mi lista desde hace mucho tiempo. Quiero seguir viajando y compartiendo mi visión del mundo a través del blog y explorar también nuevas plataformas.

¿Qué le ha sorprendido más y qué es lo más difícil?

Me encanta recibir mensajes cargados de cariño de mis seguidores. Es sorprendente ver como se puede conectar con personas que no conoces cara a cara, pero que se alegran por ti y por poder ver el mundo a través de tus ojos como si fueran parte de tu familia. Lo más difícil es lo que no se ve. Mantener un blog y sus redes sociales implica muchas horas de trabajo para tomar la fotografía perfecta, escribir artículos con información valiosa y publicar constantemente en las distintas plataformas. Mi pasión por viajar es lo que me motiva para seguir en esta aventura online.