WhatsApp prueba la opción de eliminar mensajes enviados

La versión beta 2.17.1.869 para iOS esconde una novedad que a muchos usuarios sacará de más de un aprieto: un botón de 'revocar' en los mensajes enviados, tanto en chats individuales como grupales, como ha informado uno de los desarrolladores que prueba la beta, el usuario @WABetaInfo.

Lo que no queda claro es si solo se podrán borrar mensajes que todavía no han sido leídos o también los que sí. No obstante, esta opción notifica al receptor del mensaje que un mensaje ha sido eliminado, de tal forma que si bien no podrá conocer el contenido, sí será capaz de saber que ya no podrá leerlo.