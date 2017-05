WhatsApp permitirá anular el envío de mensajes: ¿en qué se diferencia de la eliminación de mensajes en los chats?

La popular 'app' de mensajería instantánea WhatsApp trabaja desde hace meses en una nueva función, ya disponible en su versión beta, que permitirá a sus usuarios revocar o anular el envío de los mensajes, una opción que no debe confundirse con la ya disponible que permite eliminar mensajes de los chats.

La revocación de mensajes evitará las situaciones incómodas en las que se envía un mensaje que no se quería enviar. Según adelanta @WABetaInfo, cuenta de Twitter que sigue las últimas novedades de la 'app' en su versión beta, el usuario podrá cancelar el envío de un mensaje que ya haya llegado al receptor. De esta forma, el mensaje no podrá ser visto por ninguno de los usuarios. Eso sí, la opción estará disponible siempre y cuándo el receptor no haya visto el mensaje.

De esta forma, WhatsApp añadirá una nueva funcionalidad complementaria a su opción de eliminar los mensajes que ya han sido enviados. La diferencia con esta última opción es que la eliminación hace que el mensaje desaparezca de la ventana de chat del emisor, pero seguirá estando disponible en la ventana del receptor o receptores, en caso de tratarse de un chat de grupo.

Android beta 2.17.184: The recall option is visible (ENABLED BY DEFAULT - is it a mistake?)



Note: the message can't be revoked yet. pic.twitter.com/kyWdSEyOs3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 12 de mayo de 2017

La misma cuenta de Twitter que ha publicado el desarrollo de esta opción también ha revelado que en la versión beta 2.17.184 para Android se puede anular el envío de los mensajes siempre y cuando no se excedan los 512 segundos (8 minutos y 32 segundos) desde el envío. En notificaciones anteriores, el tiempo disponible estaba en los dos minutos, aunque ha variado en los últimos meses.

RECALL - NEW TIME CHANGE:

To recall a message, you will have 512 seconds (8 minutes and 32 seconds) to do it (before it was 5 minutes). — WABetaInfo (@WABetaInfo) 12 de mayo de 2017

Sin embargo, aún se desconoce la fecha en la que esta opción estará disponible en Play Store o Apple Store. De momento, La posibilidad de cancelar, anular o revocar el emvío de mensajes está disponible en la versión beta de Android, aunque también se sabe que la compañía trabaja por introducirlo en iOS.