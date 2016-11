El vídeo que inutiliza tu iPhone por completo y la solución al problema

Hay que ser muy cuidadosos cuando accedamos a contenidos desconocidos en nuestro smartphone. Sin embargo parece que no todo el mundo tiene esto en cuenta, ya que un vídeo que inutiliza nuestro iPhone sigue recorriendo la red, y cada vez es más peligroso.

La infección fue descubierta por los usuarios de la red Reddit a lo largo de esta semana, al observar como una serie de dispositivos se veían afectados después de acceder a un link de un archivo de .mp4. El vídeo, que al parecer viene de China, tiene una duración de escasos segundos, pero después de visionarlo estropea tu iPhone en pocos segundos.

Si bien es cierto que no se estropea de forma instantánea, pero en un breve periodo de tiempo el teléfono sufre una avería que lo dejo completamente inoperativo.

Aún no se conocen los verdaderos motivos, más bien todo son especulaciones de Reddit. En las cuales hacen referencia a un posible archivo corrupto que al ser reproducido en un dispositivo iOS causa algún tipo de fuga en la memoria que hace que el móvil no responda.

Los síntomas son una congelación repentina de la pantalla del iPhone en el menú de inicio.

El vídeo no lo publicamos por motivos obvios, aunque es fácil llegar a él en internet si de verdad queremos destrozar nuestro iPhone, en el vídeo aparece una persona en una habitaión. Las buenas noticias es que si por un descuido has accedido al vídeo, hay una solución para que funciones de nuevo.

La solución viene al realizar un reseteo total del iPhone, lo que significa apretar el botón de inicio y de bloqueo a la vez durante unos segundos, hasta que observes el logo de Apple aparecer en la pantalla. Enel nuevo iPhone 7, que no incorpora el botón de inicio, puede apretar el botón de encendido y el de bajar volumen a la vez.

Una vez echo esto, el dispositivo habrá sufrido un reseteo y no tendría que dar problemas. Como consejo, advertimos que no se recomienda abrir links que no nos generen desconfianza o de contactos desconocidos.