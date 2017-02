Los teléfonos flexibles y plegables están de camino ¿Llegarán para quedarse?

No obstante, parece que la compañía surcoreana puede llevar a Barcelona una nueva gama de dispositivos que nos dejarán con la boca abierta: los esperados teléfonos flexibles y plegables, a la que muchos han bautizado ya como la gama Galaxy X. ¿Llegarán para quedarse? ¿Son estos móviles el futuro?

Samsung sorprendió, hace relativamente poco, con sus modelos Edge, donde la curvatura en los bordes de los terminales era fija, aportando una gran elegancia al diseño. En los televisores, tanto de esta firma como de otras marcas, también hemos visto modelos curvos, así que podemos decir que las pantallas con curvaturas llevan con nosotros desde hace algún tiempo. El paso siguiente es el que estamos a punto de presenciar.

Los rumores sobre los teléfonos flexibles y plegables de Samsung viene de lejos. La web Bloomberg publicaba en verano del año pasado que la compañía estaría preparando no uno, sino dos teléfonos con pantalla flexible para este 2017: uno podría doblarse a la mitad y el otro tendría una pantalla de 5 pulgadas usándolo como teléfono, pero podría transformase en tableta y llegar a las 8 pulgadas.

Desde hace varios años y en algunas conferencias, Samsung ha mostrado cómo se imagina el mundo de los dispositivos plegables o flexibles. En el siguiente vídeo podéis ver cómo se imaginaba el futuro en el año 2014. Los que parece que presentará la compañía este febrero en Barcelona suponemos que estarán un poco más evolucionados.

Los rumores apuntan a que los terminales se presentarán en el MWC, pero no estarían listos para su lanzamiento hasta el tercer trimestre del año. Aún así, los terminales llegarán al mercado antes que el nuevo iPhone con pantalla OLED que Apple también lanzará, según rumores, este año, y este sería el objetivo de Samsung.

Samsung sería, por lo tanto, la primera compañía en introducir en el mercado los esperados móviles flexibles y plegables, pero a la fiesta parece que también va a sumarse la también surcoreana LG. Los terminales plegables de LG llegarían en el cuarto trimestre del año. En cuanto al tipo de panel que montarían tanto los terminales de Samsung como los de LG no se ha dicho nada al respecto. Podríamos pensar que Samsung puede seguir apostando por sus pantallas Super AMOLED y LG por sus paneles LCD por ser el que montará su LG G6; pronto saldremos de dudas.

¿LLEGARÁN PARA QUEDARSE? ¿SON EL FUTURO?

Este nuevo nuevo concepto de móvil está a la vuelta de la esquina y muy pronto los vamos a tener en nuestras manos, nos vamos a acercar a ellos quizás más por curiosidad que por necesidad y van a despertar en nosotros interés. ¿Llegarán para quedarse? ¿Son el futuro? ¿Realmente los necesitamos? ¿Son el paso siguiente, la evolución necesaria?

Quizás nunca acaben de convencer a la mayoría de los consumidores y, por lo tanto, acaben desapareciendo... o, todo lo contrario, los incorporemos como hemos hecho con los táctiles. Algo parecido lo hemos visto también con los smartwatches o las pulseras fitness, dispositivos al fin y al cabo que funcionan prácticamente como un teléfono y que llevamos en nuestra muñeca. Sí, nos hemos adaptado a una especie de teléfono envuelto alrededor de nuestro pulso con pantalla mini y curva.

Pero, ¿qué puede ofrecernos un teléfono plegable? Como su propio nombre indica, si un móvil puede doblarse significa que puede hacerse más pequeño, por lo tanto podría ser más fácil de guardar y de llevar a cualquier lado. Básicamente estamos hablando de tamaño. No obstante, la pantalla seguiría siendo táctil; ahí la ventaja con los antiguos modelos de tapa, que también se podían doblar por la mitad.

De acuerdo con el director del laboratorio Human Media Lab en la Universidad Queens de Canadá, Roel Vertegaal, que trabaja en modelos de prototipos, estos dispositivos "podrán ser producidos como si fueran papel de prensa".

Los rumores sobre el Samsung Galaxy S8 no paran. La compañía no presentará su nuevo buque insignia durante el Mobile World Congress, este mes de febrero, sino que lo hará, según apuntan los rumores, a finales de marzo. No obstante, parece que la compañía surcoreana puede llevar a Barcelona una nueva gama de dispositivos que nos dejarán con la boca abierta: los esperados teléfonos flexibles y plegables, a la que muchos han bautizado ya como la gama Galaxy X. ¿Llegarán para quedarse? ¿Son estos móviles el futuro?

Samsung sorprendió, hace relativamente poco, con sus modelos Edge, donde la curvatura en los bordes de los terminales era fija, aportando una gran elegancia al diseño. En los televisores, tanto de esta firma como de otras marcas, también hemos visto modelos curvos, así que podemos decir que las pantallas con curvaturas llevan con nosotros desde hace algún tiempo. El paso siguiente es el que estamos a punto de presenciar.

Los rumores sobre los teléfonos flexibles y plegables de Samsung viene de lejos. La web Bloomberg publicaba en verano del año pasado que la compañía estaría preparando no uno, sino dos teléfonos con pantalla flexible para este 2017: uno podría doblarse a la mitad y el otro tendría una pantalla de 5 pulgadas usándolo como teléfono, pero podría transformase en tableta y llegar a las 8 pulgadas.

Desde hace varios años y en algunas conferencias, Samsung ha mostrado cómo se imagina el mundo de los dispositivos plegables o flexibles. En el siguiente vídeo podéis ver cómo se imaginaba el futuro en el año 2014. Los que parece que presentará la compañía este febrero en Barcelona suponemos que estarán un poco más evolucionados.

Los rumores apuntan a que los terminales se presentarán en el MWC, pero no estarían listos para su lanzamiento hasta el tercer trimestre del año. Aún así, los terminales llegarán al mercado antes que el nuevo iPhone con pantalla OLED que Apple también lanzará, según rumores, este año, y este sería el objetivo de Samsung.

Samsung sería, por lo tanto, la primera compañía en introducir en el mercado los esperados móviles flexibles y plegables, pero a la fiesta parece que también va a sumarse la también surcoreana LG. Los terminales plegables de LG llegarían en el cuarto trimestre del año. En cuanto al tipo de panel que montarían tanto los terminales de Samsung como los de LG no se ha dicho nada al respecto. Podríamos pensar que Samsung puede seguir apostando por sus pantallas Super AMOLED y LG por sus paneles LCD por ser el que montará su LG G6; pronto saldremos de dudas.

¿LLEGARÁN PARA QUEDARSE? ¿SON EL FUTURO?

Este nuevo nuevo concepto de móvil está a la vuelta de la esquina y muy pronto los vamos a tener en nuestras manos, nos vamos a acercar a ellos quizás más por curiosidad que por necesidad y van a despertar en nosotros interés. ¿Llegarán para quedarse? ¿Son el futuro? ¿Realmente los necesitamos? ¿Son el paso siguiente, la evolución necesaria?

Quizás nunca acaben de convencer a la mayoría de los consumidores y, por lo tanto, acaben desapareciendo... o, todo lo contrario, los incorporemos como hemos hecho con los táctiles. Algo parecido lo hemos visto también con los smartwatches o las pulseras fitness, dispositivos al fin y al cabo que funcionan prácticamente como un teléfono y que llevamos en nuestra muñeca. Sí, nos hemos adaptado a una especie de teléfono envuelto alrededor de nuestro pulso con pantalla mini y curva.

Pero, ¿qué puede ofrecernos un teléfono plegable? Como su propio nombre indica, si un móvil puede doblarse significa que puede hacerse más pequeño, por lo tanto podría ser más fácil de guardar y de llevar a cualquier lado. Básicamente estamos hablando de tamaño. No obstante, la pantalla seguiría siendo táctil; ahí la ventaja con los antiguos modelos de tapa, que también se podían doblar por la mitad.

De acuerdo con el director del laboratorio Human Media Lab en la Universidad Queens de Canadá, Roel Vertegaal, que trabaja en modelos de prototipos, estos dispositivos "podrán ser producidos como si fueran papel de prensa".

RETOS DE ESTOS MÓVILES

Probablemente Samsung, LG y todos los que vengan detrás nos sorprendan con sus maravillosos teléfonos plegables, pero son muchas las preguntas que nos vienen a la cabeza, empezando por cuánto nos costará este tipo de terminal. Cuánto más, claro, ya que suponemos que el coste de producción será mucho mayor y por lo tanto el precio de venta también será mayor.

Se espera que se vendan en pequeñas cantidades y que se haga en uno o dos mercados de prueba para ver cómo reaccionan los consumidores, así que no todos los compradores que quieran podrán tener acceso a este producto, por lo menos en un principio.

Otro de los retos a los que se enfrentan los teléfonos plegables es al desgaste que puede derivarse de doblarlos repetidamente. Esto será algo que tendrán que aclarar las compañías. Además, habrá que ver qué tipo de hardware llevan este tipo de teléfonos, ya que a lo mejor está demasiado condicionado por el hecho de ser un diseño plegable.

De todas formas formas será interesante ver qué respuestas han dado las compañías a todo este tipo de cuestiones y cómo se enfrentarán a los nuevos retos que seguro se les plantearán en un futuro. Por nuestra parte estamos ansiosos por ver los teléfonos flexibles y plegables y saber si estos llegarán para quedarse.

Probablemente Samsung, LG y todos los que vengan detrás nos sorprendan con sus maravillosos teléfonos plegables, pero son muchas las preguntas que nos vienen a la cabeza, empezando por cuánto nos costará este tipo de terminal. Cuánto más, claro, ya que suponemos que el coste de producción será mucho mayor y por lo tanto el precio de venta también será mayor.

Se espera que se vendan en pequeñas cantidades y que se haga en uno o dos mercados de prueba para ver cómo reaccionan los consumidores, así que no todos los compradores que quieran podrán tener acceso a este producto, por lo menos en un principio.

Otro de los retos a los que se enfrentan los teléfonos plegables es al desgaste que puede derivarse de doblarlos repetidamente. Esto será algo que tendrán que aclarar las compañías. Además, habrá que ver qué tipo de hardware llevan este tipo de teléfonos, ya que a lo mejor está demasiado condicionado por el hecho de ser un diseño plegable.

De todas formas formas será interesante ver qué respuestas han dado las compañías a todo este tipo de cuestiones y cómo se enfrentarán a los nuevos retos que seguro se les plantearán en un futuro. Por nuestra parte estamos ansiosos por ver los teléfonos flexibles y plegables y saber si estos llegarán para quedarse.