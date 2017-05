Estas son las cámaras de fotos profesionales a las que no podrás quitar el ojo de encima

Cada día hay más cámaras de fotografía por la calle. Según ha ido pasando el tiempo, no ha sido poca la gente que se ha ido sumando al carro de tener su propia cámara semiprofesional o profesional. La proliferación de estos aparatos es asombrosa y esto se debe, entre otras cosas, a que cada vez son más asequibles para el bolsillo de un usuario medio (y el nivel de calidad y prestaciones es alto).

Aunque al público masivo nos encanten, una parte de esta tecnología no está destinada a todo el mundo, sino que está más bien pensada para los profesionales del sector, personas que tienen el poder adquisitivo y la capacidad de sacarle todo el provecho, hasta la última función. Se trata de los dispositivos más actuales, con mayor nivel de prestaciones y con la tecnología más puntera incorporada; vamos, unos aparatos que quitan el hipo nada más verlos.

Las cámaras ‘topes de gama’ están en las tiendas y es verlas en el expositor y que se te caiga la baba de lo maravillosas que son. ¿Quieres ponerte los dientes largos o estar al tanto de lo mejor que hay hoy en día en el sector? Estas son las cámaras de fotografía profesional a las que no podrás quitar el ojo.

SONY ALPHA 9, 5300 EUROS

La nueva cámara Sony Alpha 9 es una cámara sin espejos de fotograma completo o ‘full frame’ y con lentes intercambiables. En esta ocasión hablamos de un sensor con 24,2 megapíxeles, velocidad de obturación máxima de hasta 1/32000, disparo continuo sin espacios negros de alta velocidad hasta a 20 fps, enfoque automático con detección de fases de 693 puntos y un sensor CMOS que permite procesar los datos hasta 20 veces más rápido con respecto a modelos anteriores - la mejora respecto a la Alpha 7R II es muy notoria -.

Por lo demás, se puede grabar vídeo 4K con ella, tiene un puerto Ethernet incorporado para transmitir de forma rápida las fotografías, pantalla LCD, batería de doble duración, dos ranuras para tarjeta de memoria (se pueden guardar datos en ambas a la vez) y el rango ISO es de 100-51200.

CANON EOS 5D MARK IV, 3900 EUROS

La Canon EOS 5D Mark IV es otra de esas cámaras que cortan la respiración de los buenas que son. Cuenta con un sensor CMOS de 30,4 megapíxeles, velocidad de obturación máxima de 30-1/8000 con un disparo electromagnético de toque suave, un disparo continuado de hasta 7fps, modo de visión en directo ‘live view’ y un sensor de medición RGB+IR de unos 150000 píxeles y 252 zonas.

Otras de sus especificaciones son la pantalla LCD fija, diferentes estilos de imagen, grabación de vídeo 4K, un enfoque con detección y seguimiento de la cara muy logrado (útil en vídeos o imágenes capturadas en movimiento), GPS incorporado, resistencia al polvo/agua, batería para unas 900 fotografías y un rango de ISO 100-32000.

OLYMPUS OM-D E-M1 MARK II, 2600 EUROS

La Olympus E-M1 Mark II es una maravilla de la tecnología. Esta cámara sin espejos o ‘mirrorless’ destaca por ser muy completa y rápida a la hora de tomar las fotografías. Se trata de un dispositivo con un sensor Live MOS de 20,4 megapíxeles, procesador TruePic VIII dual que permite capturar de forma continuada hasta 16fps, estabilización de 5 ejes y un sistema AF de detección de fase en chip con 121 áreas de enfoque.

Se trata de una cámara con espacio para multitarjeta, con un 30 por ciento más de batería que sus antecesoras, visor electrónico con un tiempo de respuesta de 6ms, pantalla LCD abatible y táctil, grabación de vídeo 4K (30fps y 102 Mbps), estabilizador de imagen y unos valores de ISO que alcanzan la cifra de 25600.

NIKON D5, 5985 EUROS

El gran gigante de Nikon es la Nikon D5, una cámara ‘full frame’ con un sensor de imagen CMOS FX con 20,8 megapíxeles y un procesador Expeed 5, velocidad de obturación máxima 1/8000, un sistema de enfoque novedoso con 153 puntos, sensibilidad calibrada máxima de forma nativa de 102400 y 12 fps de disparo continuo.

El nuevo sistema de enfoque hace que se puedan capturar grandes fotografías en bajas condiciones de luz y con objetos en movimiento, tiene un modo de medición matricial en color 3D III, graba vídeo en 4K UHD, una pantalla táctil LCD y una sensibilidad ISO 100-102400, entre otras características.

LEICA SL, 6900 EUROS

El fabricante alemán tiene grandes cámaras en el mercado, entre las que se encuentra la Leica SL, una cámara ‘full frame’ con un sensor de 24 megapíxeles, tecnología EyeRes que permite un mayor tamaño en la visión (se puede ver la imagen final en el visor antes de pulsar el botón de disparar), adaptabilidad para lentes SL-System, Leica T y serie R y un procesador Maestro II con un búfer de 2 GB de memoria que permite un disparo continuado de hasta 11 fps.

Por lo demás, la Leica SL graba en 4K en formato cine, no tiene filtro de paso bajo para ofrecer máxima nitidez, ISO 50-50000, enfoque automático de 529 puntos y no acepta formato RAW, solo JPEG y DNG (MP4 y MOV para vídeo).