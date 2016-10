Retiran del mercado el nuevo "Galaxy Note7" tras producirse nuevas explosiones

Parece ser que los de Samsung no ganan para disgustos, si hace unas semanas nos enterábamos de que su nuevo Galaxy Note explotaba de forma espontánea en manos de sus usuarios por problemas derivados de las baterías, hoy todos los medios se hacen eco del cese de la fabricación de este modelo. Una noticia más que esperada después de conocer que los operadores AT&T y T-Mobile detuvieron las ventas del modelo hace una semana. Y es que tal como está el mercado actual, el gigante surcoreano no puede permitirse fallos de este estilo con sus clientes, que se sintieron profundamente defraudados con la compañía.

Hace una semana a uno de estos dispositivos le dio por explotar justo antes del despegue de un vuelo comercial y como os podréis imaginar desató el caos en el avión, que tuvo que ser desalojado. La anécdota desató todo tipo de comentarios en la redes sociales, y las críticas no se hicieron esperar, ya que se suponía que la nueva versión ofrecida no iba a dar estos problemas. Pues vaya, no solo los dio, sino que además eligió un momento muy inapropiado para hacerlo, en medio de un avión.

Samsung no está dispuesto a jugar con la confianza de sus usuarios y finalmente ha decidido acabar con la fabricación de uno de sus modelos más esperados para este bien entrado 2016. Como dato, varios estudios de analistas de mercado han estimado las pérdidas de Samsung con este asunto en torno a la friolera de 800 millones de euros.