Prohibido embarcar con un Samsung Galaxy Note 7

No obstante, no es de extrañar que ningún cliente desee llevar encima un teléfono inteligente con una batería defectuosa, sobre todo si nuestra propia salud podría estar en riesgo. Por esta razón, después de que ocurrieran diversos incidentes en diferentes aeropuertos internacionales, las aerolíneas como Air Europa, Iberia Express, o Lufthansa, han prohibido embarcar estos teléfonos móviles a bordo del avión por riesgo de explosión.

España no es el único país que se suma a esta prevención iniciada en primer lugar por las aerolíneas australianas, seguida por Asia, Oriente Medio, y finalmente por los EEUU. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), cuya función es la unificación de los estándares comunes de aeronavegabilidad en la Unión Europea, informó el mes pasado en un comunicado que: “los pasajeros y los miembros de la tripulación deberán mantener estos dispositivos apagados y no cargarlos bajo ningún caso a bordo de la aeronave. Igualmente, no se deben facturar nunca como equipaje en la bodega del avión”.

En este sentido, el departamento de marketing jurídico de Samsung sigue aplicando nuevas medidas intentando proteger su dañada identidad corporativa. Del mismo modo, su prioridad actual es recuperar la confianza de los usuarios e inversores después de perder más de un 8% de su valor en Bolsa.

Pero la gigantesca Samsung no lo hizo todo mal. De hecho, gestionó una crisis de reputación de la mejor forma posible. Es decir, entonó un “mea culpa” en voz alta aceptando su grave error, compensó a los consumidores con generosidad, y diseñó una estrategia para mejorar su imagen tan deteriorada por las incidencias ocasionadas.

El programa establecido a nivel mundial consiste en pedir a los beneficiarios que apaguen y dejen de utilizar sus dispositivos Note 7 para evitar posibles daños mayores. La compañía Coreana se ha comprometido a cambiar estos smartphones estropeados sin coste alguno. Por otra parte, aquellos usuarios que lo prefieran podrán pedir el reembolso integro de su compra.

Para solicitar la devolución o el cambio, Samsung afirma que podemos contactar con el operador o distribuidor en el que hayamos adquirido el mismo. También, ha creado un apartado de preguntas frecuentes en su página web oficial dónde encontraremos respuestas a las dudas que tengamos sobre este modelo.