Primux Notebook 1401: una tableta con cuerpo de portátil que sorprende

Porque sí, esta compañía española se ha propuesto hacerse un hueco en el mercado de los dispositivos low-cost con ya no solo smartphones y tabletas, sino también con portátiles y otro tipo de accesorios a precios muy competitivos: móviles desde 85 a 160 euros, tabletas desde 60 a 120 euros, cámaras 4K por 80 euros, portátiles por 200 euros, auriculares por 30 euros, etc.

En Portaltic hemos estado probando durante tres semanas el portátil Primux Notebook 1401, un equipo tremendamente bonito estéticamente que está cubierto de una pasta blanca de policarbonato, que, además de contribuir a aligerar el peso del dispositivo, tiene como ventaja que al poner las manos no deja las huellas marcadas. La superficie es algo rugosa y el color blanco es mate.

Pero empecemos por el principio. Primux se ha “currado” mucho el empaquetado del ordenador. Como podéis ver en las imágenes de más abajo, la calidad de la caja del Notebook 1401 es muy buena. Esta viene con dos capas: la primera trae la información del producto, mientras que la segunda es la caja propiamente dicha.

La caja contiene el ordenador, el cargador del mismo y un pequeño libro de instrucciones para familiarizarnos con Windows 10, que es el sistema operativo que viene instalado en el portátil, sin duda todo un detalle por parte de Primux.

Como decíamos más arriba, el ordenador nos sorprendió por su gran diseño. Todo él es blanco mate -no hay opción de elegir entre más colores- y al tacto es muy agradable (la superficie es algo rugosa).

En el lateral derecho encontraremos uno de sus dos puertos USB, la salida para los auriculares y la ranura para la tarjeta microSD; en el lateral izquierdo está el otro puerto USB, la salida mini HDMI y el conector del cargador. Exactamente las dimensiones de este dispositivo son 350,7 x 232,6 x 20,2mm.

Al abrirlo nos topamos con un teclado negro sobre una estructura, también, de policarbonato blanca, un gran trackpack, y una pantalla de 14,1 pulgadas con los marcos en negro. La pantalla tiene una resolución HD de 1366 x 768 y cuenta con una cámara de 0,3 megapíxeles. El procesador del Primux Notebook 1401 es un Intel Atom Z8350, tiene 2GB de RAM y 32GB de memoria interna.

Pero, y atención a este pero, lo más interesante que nos ofrece este portátil es la autonomía. Cuenta con una batería de 10.000 mAh y solo pesa poco más de quilo y medio (concretamente 1569 gramos). Realmente cuando nos fijamos en las especificaciones y vemos que tenemos 10.000 mAh de batería y el “portátil” va acompañado de un procesador Intel Atom nos damos cuenta de que no es un portátil tradicional, al uso, sino que estamos hablando realmente de una tableta en el cuerpo de un ordenador portátil. Esto es lo interesante del Primux Notebook 1401.

Este portátil-tableta es un dispositivo que sobre todo nos va a garantizar autonomía. Es un equipo muy muy fino, que pesa muy poco y que es ideal para movernos con él de un lado a otro. Pero además de esto es un equipo que nos ha sorprendido en varios aspectos a pesar de ser un low-cost.

Después de estar tres semanas probando el ordenador el caso es que a nosotros la batería nos ha durado más de lo que Primux dice. ¿Está siendo modesto Primux? Sí, ¡sorprendámonos todos! Es cierto que no hemos probado ningún juego en él, por ejemplo, ni hemos estado editando vídeos de sol a sol, pero en nuestro día a día tampoco lo hacemos; vamos, que hemos hecho un uso normal del portátil, y este ha respondido como un campeón.

La pantalla ha consumido muchísimo menos de lo que esperábamos y tiene un buen nivel de brillo para ser un portátil que tiene un precio de 200 euros (199 euros), ¡que se dice pronto! Además, hemos trabajado con varios programas a la vez, abierto páginas, etc., y su rendimiento ha sido muy bueno. Para tener solo 2GB de RAM nos ha sorprendido para bien.

¿QUIÉN LO PODRÍA COMPRAR?

Si lo que estás buscando es una tableta o un portátil ligero para llevar de un lado para otro, si la autonomía y la batería son lo que más cuentan para ti, y, por su puesto, si lo que buscas es un dispositivo que cumpla todo lo anterior a un precio más que competitivo entonces el Primux Notebook 1401 de sobra puede cumplir tus expectativas.

Tened en cuenta que si lo que buscáis es un ordenador solamente para jugar obviamente el Primux Notebook 1401 no es vuestro ordenador, de igual forma que si lo que queréis es un ordenador para editar o para almacenar contenido, tampoco; pero en estos casos concretos estamos hablando de ordenadores para profesionales.

El Notebook no es tanto un portátil para profesionales sino una tableta con cuerpo de portátil que pesa poco, que puede llevarse a la Universidad, al trabajo, en el transporte público, que cumple algo tan del día a día como conectarse a Internet, que puede ejecutar varios programas a la vez, incluso juegos -aunque Primux no recalque esto-, y, sobre todo, y muy importante, que no te tiene pegado a un enchufe, es decir, tiene una gran batería, su punto fuerte. Y solo cuesta 199 euros, su otro punto fuerte.

LOS HANDICAPS DEL PRIMUX

Si lo que necesitas es más espacio y te parecen pocos los 32GB de memoria interna del Notebook 1401 siempre puedes ampliarla con una tarjeta de 64GB, optar por el almacenamiento en la nube o guardar archivos en una memoria externa. Este puede ser el menor de tus problemas, como ves.

El sonido sí es quizás un defecto del que Primux debería tomar nota. Si no tenemos los cascos colocados en la salida de auriculares el audio que sale rechina algo, es bastante chillón.

Nuestras tres semanas con este portátil-tableta han sido más que satisfactorias. Realmente nos ha enamorado su diseño y a su rendimiento le ponemos un notable. Tened en cuenta, si os animáis a comprar el Primux Notebook 1401 que, en realidad, estáis comprando una tableta Windows con ciertas limitaciones de espacio, que, como sabéis, podéis solucionar fácilmente, pero conviene tenerlas presentes.