Polémica por las nuevas normas de YouTube para monetizar vídeos

No están permitidos los chistes con referencias sexuales, ni la violencia, ni el lenguaje inapropiado u obsceno. Tampoco está permitida la incitación a la venta, el consumo o el abuso de drogas. Los vídeos que no cumplan las reglas no serán dados de baja, pero no generarán ganancias a los autores. Una medida que haría que muchos de los principales 'youtubers' de todo el mundo pudiesen dejar de ganar dinero con sus vídeos. Estos no han tardado en manifestar su desacuerdo ante las reglas.

Entre ellos, El Rubius, que ha subido un vídeo a su cuenta de YouTube donde parodia las reglas establecidas por el servicio y trata de incumplirlas todas. Referencias sexuales, lenguaje “inapropiado” o vulgar en un vídeo de casi 5 minutos que ya cuenta con casi 6 millones de visualizaciones. “Tranquilos, Rubius nunca dejará de subir videos aunque no pueda ganar dinero con ello porque a Rubius le encanta hacer videos”, explica el 'youtuber'.

Otros youtubers a nivel internacional, como Ryan Hoffman, han expresado el desacuerdo ante las medidas tomadas por Google. “Esto es una reverenda mamada #YouTubeIsOverParty voy a terminar sin hacer vídeos en YouTube...Políticas idiotas” explicaba en su perfil de Twitter.

También la estrella de YouTube Phil DeFranco, según recoge BBC, ha asegurado haber recibido advertencias de la plataforma de vídeos sobre el contenido de los mismos. Franco explica que él cuenta con otras formas de financiación pero muchos otros 'youtubers' no y que las condiciones son “incompatibles” para la sostenibilidad de sus canales. “Parece que YouTube me retirará la mayor parte de la publicidad a partir de ahora. Oh, bien. No voy a autocensurarme”, aseguraba DeFranco en Twitter. "No se trata de un endurecimiento de las normas sino una mejora en el proceso de notificaciones”, respondía YouTube a través de su cuenta de Twitter.

"Nuestra política para desmonetizar videos no ha cambiado. Hemos mejorado las notificaciones y el proceso de apelación para asegurar una mejor comunicación", ha explicado un portavoz de Google, según recoge BBC.