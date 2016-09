A partir del 19 de septiembre Twitter excluirá menciones y contenido multimedia en el límite de los 140 caracteres

Twitter dejará atrás su contador de 140 caracteres para iniciar una nueva forma de contar. La plataforma de Dorsey nació con idea de adaptar sus mensajes a la longitud de los SMS pero ahora los caracteres no tendrán en cuenta los elementos multimedia: no contarán las fotografías, videos, encuestas o GIF ni tampoco los nombres de usuarios al responder.

Según fuentes consultadas por el medio The Verge, los tuits más largos llegarían el próximo 19 de septiembre. No se trataría de tuits más largos propiamente dichos sino de una nueva forma de contar los caracteres, donde sólo se tendría en cuenta el mensaje escrito --además de las URL-- y no se descontarían elementos al incluir imágenes o vídeos, como se hace hasta ahora. Tampoco contarán las menciones a un usuario cuando se incluyen al inicio del tuit, a modo de respuesta.

Twitter anunció en mayo la intención de ampliar el límite de caracteres pero el anuncio quedó ahí, sin que llegase a aplicarse.“Este es el cambio más notable que hemos hecho en los últimos tiempos en torno a la conversación, en particiular, y en torno a darle a la gente expresividad completa de 140 caracteres”, explicaba el CEO de Twitter, Jack Dorsey, a The Verge, en mayo. “Estoy emocionado de ver aún más diálogo gracias a esto”, añadía.

Ahora el contador de Twitter no será automático sino que se centrará en lo escrito por el usuario. Se espera que llegue el próximo 19 de septiembre, según la compañía, para fomentar el diálogo entre usuarios y las conversaciones.