Esta es la nueva Xbox One X, con 4K nativo y con una potencia nunca vista

Las especificaciones de la videoconsola no eran un secreto; la propia compañía decidió revelarlas el pasado 6 de abril, apodando al dispositivo como la consola “más potente” y “más pequeña” diseñada hasta la fecha. Su hardware destaca por apostar por el 4K nativo y el contenido de realidad virtual, por tener 12 GB de memoria RAM y una CPU de ocho núcleos.

La conferencia ha mostrado todos los detalles de esta consola. La que es la competencia directa de la PS4 Pro no se deja nada en el tintero y a continuación recopilamos todos los datos que tienes que conocer, incluido el precio y su fecha de lanzamiento.

TODO SOBRE EL APARTADO TÉCNICO

Por si todavía tienes dudas, no, no es una nueva generación de videoconsolas, sino una versión más potente de la Xbox One. El hardware cuenta con 6 teraflops de potencia, 1,8 más que su rival, la PS4 Pro. Esto sirve para poder mover un software mucho más exigente, permitiendo que los juegos se ejecuten con más soltura, con mejores gráficos y con más estabilidad en lo que a imágenes por segundo se refiere.

Gracias a esa cifra, la Xbox One X es capaz de hacer funcionar títulos con resolución 4K nativa a 60 fps (resolución, ‘assets’ y texturas). En la conferencia de Electronic Arts del sábado ya se pudo ver la calidad gráfica del modo historia de Madden NFL 18 en esta consola y Microsoft no se ha dejado nada en el tintero mostrando otros títulos esperados para su plataforma, como Forza Motorsport 7 en 4K nativo y 60fps, Metro Exodus en 4K y Assassin’s Creed: Origins también en 4K.

La mejora gráfica, por tanto, es notable. En la conferencia del E3 también han señalado que aunque no se cuente con un monitor capaz de reproducir contenido en 4K, todos los usuarios notarán la diferencia: la consola tiene un sistema de ‘supersampling’ que emite los juegos en 4K y los rescala a 1080p, permitiendo que los monitores Full HD ganen visualmente.

La CPU cuenta con ocho núcleos a 2,3 GHz creados a medida para la consola, lo que se traduce en que la CPU es un 31% más rápida que la correspondiente a la Xbox One. La GPU tiene 40 unidades de computación a 1172 MHz; el ancho de banda de memoria del dispositivo es de 326 GB/s, tiene un disco duro de 1TB de 2,5 pulgadas, 12 GB de memoria RAM GDDR5 a 6,8 GHz (8GB destinados puramente para los juegos) y una interfaz de memoria de 12 canales de 32 bits.

Por lo demás, la resolución llega hasta 8 millones de píxeles y la consola tiene HDR, refrigeración líquida, dolby surround y blu-ray 4K.

A LA VENTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017

La “videoconsola más pequeña” de Microsoft tiene fecha de salida: 7 de noviembre de 2017 para todo el mundo. El diseño mostrado en la presentación sigue las líneas de la Xbox One y la Xbox One S, con una estética rectangular de bordes totalmente cuadrados; la diferencia fundamental con estos modelos es el tamaño: modelo tras modelo la compañía de Redmond ha ido menguando el tamaño de su dispositivo y la Xbox One X no ha sido una excepción pese a toda la potencia que incorpora.

Un dato interesante a destacar es que el aparato cuenta con compatibilidad con todos los juegos y accesorios que hay actualmente para Xbox (oficiales y de terceros), algo ideal para quienes ya cuentan con una Xbox One. Además, la compatibilidad de juegos no solo se extiende a la Xbox One, sino también a la Xbox 360 y a la Xbox original.

No han sido pocos los títulos que se han anunciado en la conferencia, pero no todos ofrecen 4K nativo. Entre los que sí que ofrecen esa calidad de imagen se encuentran los ya citados Forza Motorsport 7, Metro Exodus, Madden NFL 18 y Assassin’s Creed: Origins, pero también están otros estrenos como Anthem, State of Decay 2, The Darwin Project, Black Desert, The Last Night, The Artful Escape, Sea of Thieves, Super Lucky’s Tale, Crackdown 3 y Ashen. Cabe señalar que muchas de estás entregas también llegan con HDR. No todos son exclusivos para la consola de Microsft, pero sí que saldrán la mayoría como exclusiva temporal en el momento de su lanzamiento.

De momento, en la presentación se ha visto oficialmente un modelo en negro mate, pero no se conoce si habrá otros colores disponibles. En cuanto al precio, los rumores son ciertos: la Xbox One tiene un precio de salida de 499 dólares (consola y mando), lo que al cambio se espera que se traduzca en 499 euros como viene siendo habitual.