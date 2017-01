Listas de difusión en WhatsApp: Qué son y cómo crear una

Cierto es que tanto si creamos un grupo como una Lista de difusión podremos enviar mensajes a varios contactos; la diferencia está en que la función de 'Listas de difusión' nos permite enviar mensajes de forma masiva.

Las Listas de difusión de WhatsApp son una función muy útil, por ejemplo, en fechas como Navidad, cuando enviamos nuestros mejores deseos para el nuevo año a una gran cantidad de contactos; muchas veces incluso copiamos y cortamos el mismo mensaje. O para enviar una invitación a nuestros amigos a una fiesta. Una forma sencilla y rápida de hacer llegar este mismo texto a nuestros contactos con un solo envío es creando una Lista de difusión.

Una de las grandes ventajas que tienen las Listas de difusión es que los destinatarios reciben el mensaje como si fuera un mensaje individual, no de grupo, por lo tanto, no sabrán que están incluidos en ninguna lista ni sabrán tampoco qué personas están en ella. Cuando respondan al mensaje, a nosotros nos aparecerá también como una conversación individual. Por supuesto, sus respuestas no se enviarán a los otros destinatarios de la lista. Además, esa lista queda guardada y cuando queramos volver a difundir un mensaje a los mismos destinatarios no tendremos que volver a seleccionarlos de nuevo uno por uno.

Como decíamos, las listas solo sirven para difundir un mensaje individual a varios destinatarios a la vez, pero si lo que queremos es que nuestros contactos intercambien mensajes entre ellos lo que tenemos que crear es un chat de grupo. Esta es la principal diferencia. En un chat de grupo todos los usuarios saben quién son el resto de integrantes y pueden ver sus contestaciones.

CÓMO CREAR UNA LISTA DE DIFUSIÓN

Crear una Lista de difusión es muy sencillo. Deberás abrir WhatsApp, entrar en el Menú situado en la esquina superior derecha y hacer clic en 'Nueva difusión'. Una vez aquí podrás utilizar el buscador para localizar los contactos y añadirlos a tu lista o bien ir presionando sobre cada contacto. Una vez terminada tu selección haz clic en 'Ok' y se creará directamente la lista con los contactos.

Cuando estés seleccionando los contactos verás una advertencia de la que deberás tomar nota. Solo los contactos que tengan tu número guardado en sus agendas recibirán tus mensajes de difusión. Puede ocurrir que alguno de ellos no reciba tus mensajes, entonces deberás comprobar si tiene tu número guardado en la agenda de su teléfono.

Una vez creada la lista de difusión veremos una ventana similar a la de un grupo de WhatsApp, pero con alguna que otra diferencia: el icono es un megáfono y no una foto como las establecidas por defecto cuando se crea una conversación. En este 'chat', mejor llamado lista, nunca recibiremos mensajes de ningún contacto. Como dijimos más arriba, las Listas de Difusión no están diseñadas para recibir respuestas de ningún contacto.

Para editar una lista creada tendremos que abrirla, ir a 'Menú' (esquina superior derecha de la pantalla) y Lista de Difusión. En la ventana que se nos abra podremos cambiar el nombre de la lista de difusión y editar el icono, agregar más destinatarios o eliminar alguno de los ya existentes (simplemente manteniendo presionado el nombre). También podremos acceder a estas opciones de edición de una forma más directa presionando sobre el recuadro de información que nos indica los destinatarios que tenemos en la lista, sin entrar siquiera en 'Menú'.

Las Listas pueden resultarnos muy útiles en ciertas ocasiones como en Navidades, para comunicar a los amigos o contactos algún tipo de evento, etc. No obstante, es cierto que es una de las funciones más desconocidas y menos utilizadas por lo usuarios.