Huawei P10, una combinación de arte y tecnología

La esperada incorporación a la serie P combina un hardware potente con los últimos avances en software. Además, los nuevos smartphones están disponibles en nuevos y llamativos colores y acabados, y vienen equipados con las nuevas cámaras frontal y trasera de Leica con funciones de fotografía de retratos de última generación y para poder capturar imágenes de portada.



Además de Huawei P10 y Huawei P10 Plus, la compañía ha presentado la segunda generación de reloj inteligente, Huawei Watch 2 y un modelo Porsche Design Huawei Smartwatch. Estos wearables 4G de estilo deportivo combinan la tecnología más innovadora con la precisión en el proceso de fabricación y poseen un diseño pensado para la actividad física, ligero y elegante que ofrece total independencia.



“A medida que la cultura y la tecnología se entrelazan en todos los aspectos queremos ofrecer nuevos productos y experiencias que mejores nuestras vidas”, declara Richard Yu, director general de Huawei Consumer Business Group. “Nuestros nuevos Huawei P10 y Huawei P10 Plus aúnan capacidades fotográficas excepcionales de la mano de Leica, un diseño sobresaliente e innovaciones en el hardware para que los usuarios disfruten de la experiencia de utilizar un dispositivo de máxima potencia”.



Los nuevos miembros de la serie P muestran el compromiso constante de Huawei para establecer nuevos estándares de rendimiento y servir de inspiración a la expresión creativa. Las especificaciones clave del dispositivo incluyen:

Cámara dual Leica 2.0 para Huawei P10 y Leica 2.0 Pro Edition para Huawei P10 Plus, que permitirán capturar retratos artísticos de calidad con un sistema 3D de detección facial, iluminación dinámica mejoras en la tecnología para retratos, efecto bokeh natural y el Zoom Híbrido de Huawei. También cuentan con la primera cámara frontal de Leica con nuevo sensor más brillante y una mayor apertura para lograr los mejores autorretratos.

Gran variedad de colores y diseño a la última moda que incluye el primer acabado de corte Hyper Diamond y variantes de color desarrolladas en el primer acuerdo interindustrial con Pantone.

Procesador Kirin 960, Huawei Ultra Memory y el sistema EMUI 5.1 con sistema de antena 4x4 LTE MIMO y 2x2 Wi-Fi MIMO para un rendimiento sin precedentes.



Un estudio de fotografía artística en la mano

La cámara dual Leica 2.0 de Huawei P10 y la Leica 2.0 Pro Edition de Huawei P10 Plus, ofrecen una configuración de lente dual trasera, además la cámara frontal Leica permite al consumidor explorar el amplio abanico de posibilidades que ofrece la fotografía de retratos. Con un sensor monocromático de 20 megapíxeles, uno RGB de 12 megapíxeles y algoritmos de fusión mejorados, la nueva serie P ofrece unas prestaciones fotográficas artísticas y técnicas de calidad excepcional en un smartphone.

Los nuevos smartphones incluyen un preciso sistema de detección facial 3D que utiliza alrededor de 190 nodos de identificación detallada para un reconocimiento más rápido y exacto. La detección facial es la clave de la iluminación dinámica de Huawei y de las funciones mejoradas para la fotografía de retratos. En consecuencia, Huawei ha creado un algoritmo de imagen fruto de una exhaustiva investigación de diversos colores de piel y formas faciales para lograr iluminar y mostrar el mejor aspecto en retratos que parecen de estudio. El nuevo algoritmo de profundidad de campo permite utilizar el efecto bokeh para crear imágenes más definidas y claras, con colores más vivos en el primer plano y un elegante difuminado en el segundo. El efecto bokeh natural está disponible en los modos RGB y monocromo y se puede revertir después de tomar la foto.



La cámara frontal de Leica incluye una apertura de F/1.9 y un nuevo sensor que captura más luz. Las funciones de retrato también están disponibles en esta cámara de 8 megapíxeles para lograr los mejores selfies. Huawei P10 y Huawei P10 Plus detectan automáticamente si el usuario está capturando un selfie personal o con varios modelos y, en este último caso, activa un modo con el ángulo más amplio.



Huawei P10 Plus cuenta con la cámara Leica 2.0 Pro Edition. Ésta incluye lentes SUMMILUX-H, una mayor apertura F/1.8 y capacidades ópticas superiores. Estas lentes ofrecen versatilidad y capturan los detalles más nítidos, logran un enfoque veloz y la mejor luminosidad en condiciones de escasa luz.



Desarrollado en colaboración con GoPro, Huawei P10 y Huawei P10 Plus integran Highlights, un sistema de edición móvil que generar vídeos dinámicos con las imágenes y películas del usuario y cuenta con transiciones y pistas de música. Highlights permite compartir con familiares y amigos en unos pocos toques de pantalla.



El icónico diseño de la serie P con detalles a la última

Con su liderazgo en la fabricación de dispositivos, Huawei P10 es un gran exponente del diseño, por dentro y por fuera. Los diseñadores de Huawei, siempre a la última en innovación, han incorporado el primer acabado para smartphones con corte Hyper Diamond, además mejorar sus acabados con chorro de arena y con alto brillo.



Huawei P10 y Huawei P10 Plus también están disponibles en una selección de colores únicos fruto de la primera colaboración intersectorial con Pantone Color Institute, el especialista mundial en color. Combinar la experiencia de diseño de Huawei con el liderazgo en materia de color de Pantone ha dado lugar a dos nuevos colores, creados para reflejar las personalidades del consumidor contemporáneo y dar vida a nuevas tendencias de color en el mercado de la telefonía móvil. Dazzling Blue y el color Pantone del año 2017, Greenery, fueron diseñados por Pantone Color Institute y optimizados por Huawei para crear un atractivo acabado con efecto brillo.



El acabado de corte Hyper Diamond estará disponible en Dazzling Blue y Dazzling Gold. Greenery, Rose Gold, Mystic Silver, Graphite Black y Prestige Gold estarán disponibles en un acabado de chorro de arena, y Ceramic White estará disponible en un acabado brillo intenso.



Fiel al emblemático diseño de la serie P, Huawei P10 es fino y elegante; 6.98 mm muy cómodos de manejar. En comparación con los dispositivos de otras marcas que disponen de cámaras prominentes, Huawei P10 cuenta con una ventana para la exclusiva cámara de la serie P que se funde con la parte posterior del dispositivo. Tanto el modelo de 5,1 pulgadas como el de 5,5 están equipados con protección de cristal Corning Gorilla 5, con estrechos ángulos y biselados. Huawei P10 Plus también posee una pantalla de resolución 2K para mostrar hasta el menor detalle.



Además del acabado metálico de su diseño sencillo y minimalista, el sensor de la huella dactilar de Huawei P10 y Huawei P10 Plus se sitúa en la parte delantera del teléfono, escondido bajo un cristal integral. El sensor de huellas dactilares sustituye a la barra de navegación, permitiendo que la pantalla sea más grande, y, al mismo tiempo, que la función inteligente de un solo toque resulte más rápida y ergonómica.



Un rendimiento excepcional para una mejor eficiencia y conectividad

Huawei P10 y Huawei P10 Plus llevan la eficiencia y personalización de los teléfonos móviles inteligentes a un nuevo nivel gracias a su potente procesador Kirin 960 y al nuevo EMUI 5.1. Kirin 960 es el más avanzado SoC de alto rendimiento de Huawei. La CPU ofrece el mejor rendimiento multinúcleo de todos los SoC y la GPU mejora su rendimiento en un 180% y aumenta su eficiencia energética en un 40%.



La interfaz EMUI 5.1 toma como base al revolucionario EMUI 5.0 y va un paso más allá con una mejor experiencia de usuario, un rendimiento optimizado y diversas características nuevas. En concreto, el algoritmo de aprendizaje automático aprende los comportamientos de los usuarios y se anticipa al uso de las aplicaciones para asignar y reciclar de forma inteligente los recursos del sistema.



Y, en lo alto del podio de los algoritmos de aprendizaje automático, se encuentra Huawei Ultra Memory. En primer lugar, el algoritmo de aprendizaje automático analiza la forma en que los usuarios emplean sus teléfonos. A continuación, Huawei Ultra Memory utiliza la información aprendida para anticiparse al uso de aplicaciones y administrar la memoria RAM, lo que hace que las aplicaciones y los servicios utilizados con más frecuencia se carguen más rápido y ofrezcan un mejor rendimiento en multitareas. EMUI 5.1 también ofrece una respuesta táctil mejorada con control predictivo, rendering de gráficos paralelo para optimizar la fluidez de la experiencia del usuario.



Con unas baterías de gran capacidad, 3.200 y 3.750 mAh, Huawei P10 y Huawei P10 Plus cuentan con la tecnología Huawei SuperCharge. Esta solución de carga a bajo voltaje y baja temperatura ofrece un mecanismo de protección Super Safe de 5 niveles, que cuenta con un control en tiempo real de la tensión, la intensidad y la temperatura, para que cargar el teléfono sea, además de rápido, seguro.



El Kirin 960 y la interfaz EMUI 5.1 permiten disfrutar de unas comunicaciones más avanzadas y una conectividad de red superior. Huawei P10 Plus ofrece funcionalidades 4x4 MIMO (4 antenas físicas) para dar soporte a una red 4.5G. Esto permite una conexión más rápida y estable en más áreas geográficas. Huawei P10 y Huawei P10 Plus cuentan con 2x2 Wi-Fi MIMO (2 antenas) para una cobertura inalámbrica de alta velocidad. Para los usuarios que requieren una conexión más rápida, navegación más precisa en mapas y aplicaciones, la tecnología HiGeo de Huawei combina control multisensor predictivo y big data offline para que el GPS y la red puedan acceder a la detección de localización, para una sencilla navegación en prácticamente cualquier lugar.



Un ecosistema de colaboraciones en expansión para inspirar la expresión creativa

Además de su colaboración a largo plazo con Leica Camera y Pantone, Huawei trabaja globalmente con la Saatchi Gallery. Saatchi Gallery y Leica Camera encargaron a prestigiosos fotógrafos utilizar Huawei P10 para explorar nuevas narrativas con su estilo propio e interpretar a su manera el mundo que les rodea gracias a la lente doble del smartphone.



Huawei también se ha asociado con el prestigioso centro de arte y diseño de fama mundial Central Saint Martins. Inspirándose en el talento en el diseño del mañana, más de 60 estudiantes trabajaron en el desarrollo conceptual de accesorios para Huawei P10 que combinan el lenguaje de la moda y la tecnología.



Las grandes capacidades artísticas de la marca de moda Ricostru, Rico Machit Au participan también en la creación de accesorios exclusivos. La colaboración con Ricostru renueva la estética de nuestro diseño tecnológico, fusionando la excelencia de la ingeniería técnica de Huawei con el espíritu futurista de la marca Ricostru. La maestría innovadora combinada con materiales textiles de alta tecnología se traduce en accesorios para smartphones minimalistas y lujosos al tacto que resaltan la belleza de los teléfonos inteligentes de Huawei.



Por último, Huawei y Vogue han unido fuerzas para reproducir 10 icónicas fotos de portada del pasado —capturadas mediante el nuevo smartphone Huawei P10- para integrar la exposición «Coming into Fashion: A Century of Photography at Condé Nast» que alberga el Centro Ullens de Arte Contemporáneo (UCCA) de Pekín. Las funciones de la cámara del Huawei P10, al nivel de un estudio de fotografía, permitieron al célebre fotógrafo de moda Jumbo Tsui recrear las imágenes con su teléfono móvil.



Precios y disponibilidad

Desde marzo Huawei P10 y P10 Plus estarán disponibles en los siguientes mercados:

Alemania Arabia Saudí

Australia Austria

Chile China

Colombia Dinamarca

Filipinas Finlandia

Francia Grecia

Italia Malaysia

México Nueva Zelanda

Noruega Países Bajos

Perú Polonia

Reino Unido Rusia

Singapur Sudáfrica

Suecia Tailandia

Turquía UAE

Vietnam y España





Versión EUR (impuestos incluidos)

Huawei P10 - 64GB + 4GB 649 €

Huawei P10 Plus - 64GB + 4GB 699 €

Huawei P10 Plus - 128GB + 6GB 799 €



Con un precio de 379 € estará disponible el nuevo Huawei Watch 2 en el mercado español, también desde el mes de marzo.