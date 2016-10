Esto hará Trump con Internet si se convierte en presidente de EEUU

Donald Trump le ha declarado la guerra a Internet antes de convertirse incluso en presidente de Estados Unidos. Es una promesa electoral que ha repetido hasta la saciedad durante esta campaña que está a punto de terminar. El candidato del partido republicano se ha ganado con creces el título de experto en polémicas por sus controvertidas posturas sobre inmigración, sobre las mujeres, sobre los musulmanes, sobre las empresas tecnológicas y también sobre Internet y las nuevas tecnologías.

Trump ha lanzado críticas al gobierno de su país por considerar que no se están haciendo bien las cosas en lo que respecta al control de Internet, por eso él quiere ir un paso más allá y ha manifestado públicamente su deseo y compromiso de cerrar “partes” de Internet si llega a ser presidente de Estados Unidos.



SÍ A CERRAR 'PARTES' DE INTERNET

El candidato republicano a la presidencia anunció su postura sobre Internet el 8 de diciembre de 2015 y el principal motivo que dio fue un necesario mayor control sobre la Red para evitar que los terroristas accedan con tanta facilidad a Internet. "Yo desde luego no quiero que la gente que quiere matar a nuestra nación utilice nuestro servicio de Internet", afirmó Trump.

"Estamos perdiendo mucho por culpa de Internet y tenemos que hacer algo. Tenemos que ir a ver a Bill Gates y a mucha otra gente que realmente entienden lo que está pasando. Tenemos que hablar con ellos y, quizá en ciertas zonas, cerrar ese Internet de alguna forma. Algunos dirán ¡oh, libertad de expresión, libertad de expresión! Es gente muy ingenua. Tenemos a mucha gente ingenua".

A partir de ahí, Trump no dejó de repetir su idea. Incluso afirmó que “el Estado Islámico (ISIS) está reclutando a través de Internet” y que su propuesta es cerrar literalmente “partes” de la Red con la ayuda de gente relevante en la industria tecnológica para que así “el ISIS no pueda hacer lo que está haciendo”. “El ISIS está usando Internet mejor que nosotros a pesar de que haya sido idea nuestra [en referencia a Estados Unidos]”, dijo Trump.

“Habláis de libertad de expresión. Habláis de libertad de cualquier tipo. Yo no quiero que ellos [ISIS] utilicen nuestro Internet para convencer a nuestra impresionable juventud. [...] Tendríamos que estar usando a nuestra gente brillante, a nuestras mentes más brillantes para encontrar una forma en la que ISIS no pueda usar Internet. Y luego, en segundo lugar, tenemos que ser capaces de penetrar Internet y encontrar dónde está ISIS exactamente y todo sobre ellos. Y eso lo podemos hacer si utilizamos a nuestra gente buena”.

Trump fue más allá y habló concretamente de cerrar Internet en “partes de Siria e Iraq, donde está ISIS”. “Estoy abierto a cerrar zonas donde estemos en guerra con alguien” porque no quiero “que la gente que quiere matarnos y matar a nuestro país use nuestro Internet”.



NO A LA NEUTRALIDAD DE LA RED

Antes de dejar de ser presidente, Barack Obama ha logrado implantar la Neutralidad en la Red, una medida por la que ha estado luchando durante mucho tiempo y que afecta a operadoras de telecomunicaciones y a compañías de Internet proveedoras de contenidos.

Obama siempre ha reivindicado que Internet es un gran motor de crecimiento económico-social y lo ha considerado también un elemento democratizador, de ahí que haya trabajado por esa neutralidad de la red, para que se garantice que no pueda priorizarse el tráfico de red en función del precio de la conexión, prohibir el bloqueo a según que servicio por parte de los ISPs, o la transparencia entre el usuarios y sus operadoras. Neutralidad de la Red a favor de la que está Hillary Clinton.

Todo lo contrario opina Donald Trump. El candidato republicano no ha hecho muchas referencias a la Neutralidad de la Red en sus discursos, pero sí publicó un tuit donde dejó claro que estaba en contra de la ley a favor de la Neutralidad de la Red propuesta por la Administración de Obama.

Obama's attack on the internet is another top down power grab. Net neutrality is the Fairness Doctrine. Will target conservative media.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2014

"El ataque de Obama a Internet es otro abuso de poder. La Neutralidad de la Red es la "Fairness Doctrine" y atacará a los medios conservadores", reza el 'tuit'. Ted Cruz, otro de los candidatos republicanos en contra de la Neutralidad de la Red, también se refirió a esta medida de forma despectiva en su cuenta de Twitter. La denominó como el "Obamacare de Internet".



"Net Neutrality" is Obamacare for the Internet; the Internet should not operate at the speed of government.

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) 10 de noviembre de 2014

CONTRA EL CIFRADO DE APPLE

El iPhone encontrado entre las pruebas del tiroteo de San Bernardino (California) ocurrido el 2 de diciembre de 2015 y que dejó catorce muertos y decenas de heridos se convirtió en objeto de polémica y en el eje de un gran debate que todavía hoy colea y que le ha servido a los candidatos para hacer campaña.

El iPhone, que pertenecía a uno de los asesinos fallecido en el ataque, estaba bloqueado y Apple se negó a desbloquearlo a pesar de que así se lo pidió el FBI. La compañía tecnológica se acogió a su deber de proteger los derechos y seguridad de sus usuarios. La industria de la tecnología apoyó a la compañía de la manzana, pero también fueron muchos quienes se posicionaron en contra, entre ellos las víctimas, Bill Gates... y Trump.

“Lo que yo creo es que deberíais boicotear a Apple hasta que entreguen ese código de seguridad. ¿No os gustaría? ¡Se me acaba de ocurrir! Boicotear a Apple”, dijo en un acto.

Finalmente el FBI pudo acceder al iPhone de Syed Farook para analizar el dispositivo y buscar alguna prueba relevante sobre el ataque terrorista sin ayuda de Apple.



¿CÓMO NOS AFECTARÁ A LOS USUARIOS?

¿Y lo que Trump opine sobre Internet qué interés puede tener para mí? Puede estar pensando alguno. Lo cierto es que si llega a ser el presidente de Estados Unidos y se llegan a adoptar las medidas que él propone puede afectarnos más de lo que pensamos. También a los ciudadanos no estadounidenses.

Probablemente tu teléfono móvil se ejecuta con Android, con iOS o Windows Phone. Probablemente usas Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Probablemente esta noche verás una serie o peli en Netflix... Desde el punto de vista de la tecnología, las decisiones que se tomen en Estados Unidos en relación a Internet y a la industria tecnológica nos afectarán irremediablemente, porque todos estos productos de los que somos consumidores están hechos por empresas con sede en EEUU a las que sin duda afectarán de lleno las medidas de Trump.

El político republicano ha atacado y criticado en más de una ocasión a los intocables de Silicon Valley por temas como la privacidad y la inmigración, como os hemos contado en Portaltic en “Trump en guerra con las tecnológicas”, pero además, está dispuesto a obligar agrandes de la industria como Apple a fabricar en Estados Unidos todos sus productos si sale elegido presidente. Nada de fabricar fuera del país; deberá abrir nuevas fábricas y dar empleo dentro de EEUU. A Apple, por supuesto, le seguirían otras grandes multinacionales estadounidenses.

"Vamos a hacer que Apple comience a fabricar sus malditos ordenadores y dispositivos en este país en lugar de en otros países".