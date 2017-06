Cómo hacer que tu PC se encienda teniendo Windows instalado en un USB

Si no eres muy entendido del tema, lo primero que tienes que tener claro es el concepto de “arranque”. Este término hace referencia al momento en que el ordenador se enciende y empieza a funcionar el sistema operativo. Dicho sistema está instalado de manera habitual en un disco duro interno que tenga el portátil o la torre, pero puede estar situado en un espacio de almacenamiento externo, como un USB (quien dice USB dice también DVD o disco duro externo, lo que te resulte más cómodo).

Este tipo de inicio o arranque “extraordinario” requiere que se toqueteen un poco las opciones del ordenador y que se lleve a cabo una configuración distinta, de ahí la dificultad del proceso. No basta con darle al botón de encendido y dejar que el asunto corra, sino que hay que llevar a cabo algunos pasos previos y posteriores que a continuación vamos a explicarte.

LO PRIMERO: INSTALAR EL SISTEMA OPERATIVO EN LA MEMORIA

Para poder realizar el arranque tienes que tener instalado el sistema operativo en el USB. Dejando al margen fórmulas de piratería que puedas ejecutar bajo tu cuenta y riesgo, para que Windows funcione necesitarás tener una imagen ISO del sistema y la clave de autentificación del producto en cuestión.

Si lo que quieres es instalar Windows 7, Microsoft tiene una página web oficial desde la que se puede descargar la imagen de disco; si te interesa Windows 10, la imagen viene incluida en la herramienta gratuita que también se descarga desde un sitio oficial (yendo a este enlace y pulsando en “descargar ahora la herramienta) y que sirve para finalizar el proceso. De una forma u otra, necesitarás un segundo ordenador para poder grabar la imagen ISO en el USB de arranque (o guardar siempre un pendrive ya listo por lo que pueda pasarte en el futuro).

Si decides instalar Windows 10, tan solo tienes que tener el pendrive y seguir los pasos del software que acabas de descargar para grabar la imagen. Lo primero que te pide es que elijas entre “actualizar tu equipo” o “crear un medio de instalación”; selecciona la segunda opción, echa un vistazo a las siguientes opciones para ver que todo te convence y por último elige “unidad flash USB” cuando salga el letrero correspondiente. Lo demás es automático.

Si instalas otra versión del sistema, como Windows 7, necesitarás una herramienta externa que te haga lo mismo que la oficial para Windows 10, como puede ser el caso de Unetbootin, Active@ ISO Burner o Free ISO Burner, entre otras muchas. Sigue los pasos que va indicando el programa para completar el proceso.

CONFIGURAR EL ARRANQUE DESDE EL USB

Antes de continuar, debes tener claro que cada ordenador es un mundo. Aunque los pasos básicos sean los mismos, puede que dependiendo de tu equipo las cosas no se llamen exactamente igual que lo que aquí te describimos o las teclas a pulsar sean diferentes; no tengas miedo, no hay tanta diferencia y lo vas a encontrar en un abrir y cerrar de ojos.

Lo primero es conectar el USB y entrar en la BIOS, para lo cual tienes que reiniciar el PC y justo antes de que salga la pantalla de inicio de Windows, es decir, en la pantalla de arranque pulsar la tecla DEL o Supr al iniciar (si esto no funciona, puede ser que tengas que pulsar alguna de las teclas de función en su lugar; las más habituales son F2, F8, F11 y F12, todo depende del hardware de tu ordenador).

Dentro de la BIOS tienes que moverte con el teclado. Busca una pestaña bajo el nombre “BOOT” y ahí debería aparecer “Boot Device Select” (o en español algo así como “Seleccionar un dispositivo de arranque”); encontrada esta nomenclatura, tan solo tienes que escoger tu unidad de almacenamiento externo como unidad primaria para que tu PC arranque Windows desde ahí (colocando el USB el primero en la lista, escogiendo la prioridad en un desplegable o sucedáneos; toquetea un poco, depende del dispositivo y es muy intuitivo dar con el tema). Si te obliga areiniciar el ordenador, no te asustes, es algo normal, depende de la BIOS.

A partir de este momento tu ordenador se iniciará desde el USB o almacenamiento externo siempre que éste esté conectado. Para cambiarlo y volver a hacer que arranque desde el disco duro interno (opción factible si has usado el USB para reinstalar el sistema en esa unidad interna, por ejemplo) tan solo tienes que volver a entrar en la BIOS y cambiar de nuevo el orden de prioridad.