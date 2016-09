Las grandes operadoras abren el periodo para las reservas del iPhone 7

nnn Las tres principales operadoras españolas de telecomunicaciones, Movistar, Vodafone y Orange, comercializarán en España para sus clientes los nuevos iPhone 7 y iPhone 7 Plus a partir del próximo 16 de septiembre, cuando tendrá lugar el lanzamiento oficial del dispositivo en más de 25 países, incluido España. En concreto, Orange informó de que los clientes interesados pueden reservar sus dispositivos iPhone 7 e iPhone 7 Plus, así como el Apple Watch Series 2, desde ayer viernes en la página oficial de la operadora.

En terminales libres, Orange venderá el iPhone 7 por un único pago de 754 euros en el caso del de 32GB, por 865 euros el de 128 GB y por 978 euros el de 256 GB. Por su parte, el iPhone 7 Plus costará 890 euros el de 32 GB, 1.004 euros el de 128 GB y 1.115 euros el de 256 GB. Asimismo, ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir el dispositivo a plazos (24 meses) con cada una de sus tarifas. Por ejemplo, con las tarifas Canguro ilimitado o Canguro Familia 10GB, así como con las Delfín y Ballena, el iPhone 7 de 32 GB cuesta 654 euros y el 7 Plus de 32 GB, 786 euros.

En esta línea, los clientes de Vodafone también pueden comprar desde ayer por anticipado en su tienda `online` los dos nuevos smartphones "más avanzados" de Apple, "con sistemas de cámara mejorados, la batería más duradera en un iPhone hasta la fecha o resistencia al polvo y al agua".

Por su parte, los clientes de Telefónica ya pueden realizar, a través del Canal On Line de Movistar, la precompra de estos dispositivos, que estarán disponibles para su venta directa en la distribución habitual, tiendas Movistar y Canal On Line, a partir del próximo viernes 16 de septiembre. Movistar venderá el iPhone 7 de 32GB por 769 euros, el de 128GB por 879 euros y el de 256GB por 989 euros, mientras que el iPhone 7 Plus de 32GB tiene un precio de 909 euros y el de 128GB cuesta 1019 euros. Además, los clientes tienen la opción de pagarlo al contado, financiarlo sin intereses en 12, 24 o 30 meses o adquirirlo con el programa de cambio de términales Siempre Nuevo.

Apple presentó el pasado miércoles el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, su smartphone "más increíble y avanzado hasta la fecha", que aseguró está repleto de innovaciones únicas que mejoran todas las formas de usarlo a diario.n