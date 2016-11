Una filtración revela que la NASA ha producido el motor sin combustible

Una fuente cercana a Eagleworks Laboratories --un grupo de desarrollo de propulsión de la agencia espacial estadounidense-- ha desvelado un borrador preliminar del muy esperado artículo revisado por pares de la controvertida tecnología de propulsión espacial EmDrive, mostrando que los investigadores alcanzaron una fuerza de 1,2 milinewtons por kilovatio en el vacío después de errores de medición.

El documento fue filtrado en el foro de entusiastas de esta tecnología en Nasa Spaceflight el 5 de noviembre por un fan australiano de EmDrive llamado Phil Wilson, apodado "el viajero". Los moderadores del foro decidieron borrar el post, ya que el artículo aún no ha sido publicado. Está previsto que sea publicado por el American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) en diciembre.

Sin embargo, el sitio de noticias ciencia-tecnología Next Big Future ha decidido publicar el documento y cargar diagramas del mismo, asegurando así que el contenido está ahora, irrevocablemente, en el dominio público, informa IBTimes UK.

El documento indica que la NASA ha logrado replicar el trabajo que el ingeniero/científico británico Roger Shawyer hizo en 2006 para producir propulsores rotatorios y demostrar que el polémico dispositivo obedece de hecho a las Leyes de Movimiento de Newton.

Los investigadores de Nasa Eagleworks detallan en el documento que fueron capaces de producir 3,33-6,67 micronewtons por kilovatio en empuje, lo que es dos órdenes de magnitud menor que los controvertidos resultados de 2006 de Shawyer. En el experimento, el propulsor de la NASA logró 270 grados de rotación en funcionamiento, más de 32 minutos, antes de que la batería se agotara y luego permitió a la placa giratoria dar la vuelta 12 veces durante otros 89 minutos.

EmDrive (también propulsor de cavidad resonante RF) usa un magnetrón para producir microondas que son dirigidas a un recipiente metálico, cónico, completamente cerrado y capaz de aislar la radiación funcionando como una cavidad resonante. Este recipiente tendría forma de cono truncado por dos caras, una cara mayor por donde se produciría el empuje y una cara menor donde se encontraría un resonador dieléctrico.

El aparato requeriría una fuente de energía eléctrica para producir las microondas que se reflejan en el interior pero no tiene ninguna parte móvil ni requiere ningún combustible, según wikipedia. Si se comprueba que esta tecnología funciona, podría usarse para propulsar vehículos en cualquier forma de viaje, incluyendo transporte terrestre, marítimo, submarino, aéreo y espacial.