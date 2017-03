Entretenimiento portátil gracias a los dispositivos móviles

El sistema operativo Android, implementado en móviles de nueva generación, ha conseguido que este sector esté cada vez más cerca del mundo de la informática, sirviendo como máquinas en miniatura, que emulan a las grandes computadoras. De hecho, una de las principales ventajas, que ha conseguido catapultar el sector de los teléfonos móvil hasta un punto tan alto como el que han llegado, ha sido la posibilidad de realizar todo tipo de funciones con él, tal y como si de un centro multimedia se tratase. Esto permite que encontremos aplicaciones para todo tipo de funciones y que suplan la enorme cantidad de necesidades que una persona pueda requerir, enfocándose sobre todo en el ocio y en el entretenimiento. De entre todas, destacan las aplicaciones para música (puedes ver las más eficaces en el siguiente enlace: http://androidbasico.com/las-mejores-aplicaciones-y-programas-para-descargar-musica-gratis-mp3-en-android.html), reproducción de video, chat y redes sociales, y sobre todo videojuegos.

Seguridad y acceso en dispositivos móviles, una asignatura pendiente

El único ámbito, que aún no ha avanzado tanto como a la mayoría de usuarios de dispositivos móviles les gustaría, es la seguridad en los mismos. Los cortafuegos y antivirus disponibles en el mercado actual no son lo suficientemente eficaces como para evitar que se produzca un espionaje o robo de datos mediante el mismo, en parte debido a que no están tan centrados en la seguridad de un dispositivo móvil, como ocurre en un ordenador al uso. Es por tanto necesario realizar con un mayor cuidado la creación de perfiles en las redes sociales, o acceder a las mismas desde tu teléfono portátil, ya que así es mucho más sencillo hackear cuenta de Facebook, por no hablar de cuando lo pierdes, o te lo sustraen durante un robo. La persona que tenga acceso al mismo, podrá también acceder sin ningún tipo de seguridad a todos y cada uno de los datos incluídos en el mismo.

Por tanto, no deberás dejar nunca información de relevancia dentro de este instrumento ya que puede estar al alcance de cualquiera. Si por algún casual debes de alojarlo dentro de un elemento informático, el ordenador de sobremesa o portátil es un elemento mucho más seguro, pudiendo encriptar tanto dichos datos, como la carpeta contenedora, añadir contraseñas y un gran número de añadidos que supondrán un salto cualitativo en el tema de la seguridad.

Videojuegos, la modalidad de entretenimiento más popular en la plataforma móvil

Además, no debes de olvidar el pequeño símil que hemos realizado al principio, realizando una comparativa entre las funciones de un teléfono móvil, cada vez más parecido a un mini ordenador, siendo por tanto este un elemento mucho más completo y funcional de cuya mayor variedad y calidad de servicios podrás beneficiarte. Dependiendo de si buscas que este sea como centro de trabajo, o enfocado al gaming pc, los usuarios realizarán un mayor o menor desembolso en este dispositivo, el cual aumentará su precio en función de la calidad de las piezas. Y es que los componentes de los ordenadores son partes fundamentales del mismo, permitiéndote abarcar un mayor número de posibilidades y exigencias que algunos programas y aplicaciones requieren, convirtiéndose en recursos necesarios para que tu computadora pueda soportar el poder ejecutarlas o de lo contrario no funcionarán en la misma. Una comparativa sencilla, y a tenor de la modalidad gaming en la que últimamente los usuarios enfocan el pc, sería la posibilidad de o bien jugar a juegos de navegador como por ejemplo Gota.io, y otros tantos como los que encontrarás en la red social Facebook, o bien poder ejecutar algunos de los últimos estrenos, con gráficos de última generación.