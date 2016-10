Dos de cada tres personas en España usan Internet a diario

Ocho de cada diez personas de 16 a 74 años han usado Internet en los tres últimos meses, y dos de cada tres lo hacen a diario, según la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” correspondiente a 2016 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con los resultados de la encuesta, hecha pública el lunes, el 77,1% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de ordenador, un porcentaje ligeramente superior (1,2 puntos) al del año pasado, mientras que el resto de productos TIC este año se mantiene en los niveles de 2015 o experimenta una bajada, como el vídeo y el DVD.

En concreto, el estudio muestra que el 99,3% de los hogares dispone de teléfono (fijo o móvil) y el 75,9% tiene ambos tipos. Así, un 2,6% de los hogares dispone únicamente de teléfono fijo, mientras que un 20,8% tiene exclusivamente teléfono móvil para comunicarse desde el hogar. La implantación del teléfono móvil se mantiene en los mismos niveles que en 2015 (96,7% de los hogares).

Sobre el número de hogares con acceso a Internet, el informe muestra que el 81,9% de tiene acceso a la Red, frente al 78,7% del año anterior, de modo que hay más de 13 millones de viviendas familiares con acceso a Internet en España. En cuanto al tipo de conexión, 13 millones de viviendas (81,2% de los hogares) usa banda ancha (ADSL, red de cable), medio millón más que el año anterior. Por su parte, la banda estrecha tiene una presencia testimonial.

La encuesta del INE revela que el principal tipo de conexión a Internet por banda ancha se hace a través de un dispositivo de mano (teléfono móvil de última generación -al menos 3G-) con un 80,1% de las viviendas con acceso, seguido de la línea ADSL (48,3% de las viviendas con acceso), la red de cable o fibra óptica (37,5%), otras conexiones fijas de banda ancha -vía satélite, WiFi público o WiMax- (8,1%) y las conexiones móviles de banda ancha -vía modem USB o tarjeta- (6,6%). En este sentido, se constata un descenso en más de 10 puntos en la conexión por ADSL respecto a 2015, e incrementos en red de cable o fibra óptica (9,6 puntos más) y en dispositivos de mano (3 puntos más).

Quienes aseguran no tener acceso a la red indican que ello se debe a que no necesitan Internet (67,4%), a que tienen pocos conocimientos su uso (41,3%) y a que los costes del equipo son demasiado altos (25,6%) o los de conexión resultan demasiado elevados (20,7%). No obstante, estos dos motivos económicos han registrado 3,5 y 6 puntos menos, respectivamente, que en 2015.

El 94,49% de los menores (de 10 a 15 años) usan el ordenador y el 95,2% usa Internet. Además, en 2015 la disposición de móvil en las niñas superaba en más de cinco puntos a la de los niños, mientras que en 2016 se ha reducido a 2,1 puntos. Por otro lado, la disposición del móvil se incrementa a partir de los 10 años, hasta alcanzar el 93,9% en la población de 15 años. La disposición de móvil aumenta 2,8 puntos respecto a 2015 y crece por tercer año consecutivo. Así, repuntó 3,5 puntos en 2015 y 0,4 en 2014.