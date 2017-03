Del aula a intentar ganarse la vida compitiendo a videojuegos

n n n En el seno del máster en Gestión empresarial del deporte de la Universidade de Vigo, coordinado por Patricio Sánchez, surge Aurien eSport Club, un club de deportes electrónicos integrado por 19 jóvenes ourensanos y pontevedreses. Pero, ¿qué son los deportes electrónicos? "É a rama competitiva dos videoxogos que da o salto de pasar de xogar por diversión a competir de maneira profesional; é dicir, que haxa unha estrutura organizativa e que che paguen", explicó Alejandro Domínguez, director y coordinador del proyecto.

Aprovechando que existe una liga universitaria, en la que la Universidad de Vigo compite, se lanzó a crear Aurien eSport Club. "Partimos so cun equipo de League of Legends. Fumos afianzándonos e collendo unha rutina de adestramento. Agora estamos competindo nunha liga amateur a nivel nacional e fai un mes demos o salto a conseguir outras modalidades deportivas, como son Hearthstone e Overwatch".

En la actualidad, el equipo está integrado por 19 miembros, entre organización, jugadores y entrenadores, que han concluido o estudian, en su mayoría, una titulación relacionada con informática, aunque también vinculadas con ciencias sociales o de la salud. Es el caso de Víctor Barco, entrenador Hearthstone: "Estudo unha carreira de Criminoloxía e un ciclo de Dietética". Su compañero David Domínguez, jugador y coordinador de Overwatch, cursa un ciclo superior de Dietética. "Lo mío viene desde pequeño con los videojuegos". Pero en Aurien eSport Club también hay presencia femenina. Natural de O Carballiño, Penélope Dacasa es la gestora de la parte deportiva. "Hai moi bo ambiente entre nós".

En este punto, el equipo se desvincula de la Universidade de Vigo dando el salto como club per se pero, para ello, necesita financiación. "Un tramo complicado. As empresas non ven como poden rentabilizar este fenómeno cando realmente hai un mundo sobre todo na comercialización de periféricos ou en empresas de telecomunicacións", destacó Alejandro Domínguez.

Su objetivo ahora es entrar en una liga profesional, "na que xa cobras dereitos de retransmisión e, o máis importante, é que xeras unha base fans de tal forma que xa podes obter uns ingresos estables que che permitan sobrevivir". El presupuesto por cada temporada, que son cuatro meses, rondaría entre los 8.000 y los 15.000 euros. "É dificil chegar a ser profesional ao igual que noutros deportes pero unha vez que entras, realmente hai una remuneración establecida. Pódese vivir disto", puntualizó Domínguez. En este sentido, el joven apunta que existe bastante secretismo "sobre canto cobran os xogadores. Está todo moi hermético". n