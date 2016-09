4 funciones que podemos hacer en internet que a lo mejor no sabías

Desde que Internet llegó a nuestras vidas, nuestro día a día ha ido cambiando. La red ha revolucionado la manera en la que nos comunicamos con otras personas. Ahora hablamos a través de webcams, compartimos fotos por las redes sociales y muchas conversaciones se realizan vía whatsapp.

Pero, ¿crees que le estás sacando todo el partido posible a Internet?

Internet es un mundo de posibilidades. No solo para comunicarnos, aunque es para lo que más lo usamos. La red ha ido expandiendo su potencial hasta el punto de que nos proporciona funciones que en otro momento nos habrían parecido inverosímiles.

Como prueba de ello, a continuación te mostramos 4 ejemplos de funciones que podemos hacer en Internet (y que a lo mejor no conoces).

Encuentra a tu verdadera media naranja

¿Estás buscando pareja pero no tienes tiempo para salir porque tu trabajo abarca todas las horas que tienes disponibles?

Quizás ha llegado la hora de que pruebes por Internet.

Muchas personas son reacias a buscar el amor por Internet porque tienen muchas ideas preconcebidas. Aunque es cierto que existen webs y chats especializados para tener relaciones de una noche, también las hay para que encuentres a una pareja estable.

Hoy te vamos a hablar del caso de dos aplicaciones.

La primera que te queremos destacar es Grindr. Esta aplicación móvil (app) está más enfocada al público homosexual y bisexual. Como la mayoría de aplicaciones tiene una versión gratuita y una de pago.

Al entrar en Grindr rellenaremos un perfil sobre nosotros. Se trata de una breve descripción acerca de cómo somos y de qué buscamos exactamente.

Una vez iniciada la app, veremos un mosaico de personas ordenadas según lo cerca que están de nosotros y de si están conectados o no. Así se consigue que la comunicación entre usuarios sea más fácil.

La otra aplicación más conocida es Tinder. Aunque también se usa para buscar una relación esporádica, lo que mucha gente no sabe es que también puedes encontrar algo más serio gracias a esta app.

Para usarla basta con rellenar un perfil basado en el de nuestro Facebook. Así, la app nos irá mostrando perfiles de usuarios que podrían encajar con nosotros.

La versión de pago también ofrece la posibilidad de buscar usuarios de otros lugares. Lo que puede ser muy útil si sabemos que vamos a trasladarnos a otra ciudad en unos meses.

Esta app es una de las más conocidas en este rango y es que cada vez son más los usuarios que se la instalan en su móvil. Esto hace que tengas más posibilidades de encontrar a alguien que de verdad encaje con tu personalidad.

¿No quieres una relación seria y no sabes dónde buscar? Te dejamos aquí una recopilación de las mejores aplicaciones para ligar.

Así que ya sabes, si aún no has probado a usar Internet como herramienta para encontrar el amor, no esperes más. Antes de que te des cuenta, el amor llamará a tu móvil.

Encontrar el dominio perfecto

Avanzamos nuestra búsqueda de funciones extrañas de Internet con una recomendación espacial para todos aquellos que trabajan por Internet.

Seguramente habrás visto muchos anuncios de comparadores en televisión. Páginas webs que te ayudan a encontrar el mejor seguro de coche o la mejor habitación de hotel.

Lo que a lo mejor no sabías es que también existían este tipo de comparadores cuando necesitas comprar un dominio.

Si ya es bastante difícil encontrar el nombre apropiado para nuestro proyecto online, registrar el dominio no se queda lejos. Cuando nos ponemos a buscar aparecen cientos de empresas y uno se queda sin saber cuál es la mejor.

Ya no volverás a perder tiempo apuntando las características de cada empresa, ahora sabrás de forma fácil donde comprar un dominio.

Solo tienes que introducir lo que necesitas y el te ofrecerá la comparativa de especificaciones y precios. Más fácil imposible.

Una vez más Internet nos hace la vida más fácil.

Obtener música desde internet

¿Eres un melómano pero no eres capaz de tener tus canciones favoritas en el móvil? Entonces, esta función que te ofrece Internet te va a encantar.

Hay muchas aplicaciones que nos facilitan el poder descargar la música que queramos en nuestro móvil y así para poder tenerla siempre al alcance. Muchas de ellas hasta te ofrecen la posibilidad de escuchar canciones gratis con o sin Internet en Iphone, Android y PC.

En Internet puedes encontrarlas todas, desde apps para bajar música desde Youtube hasta las que te permiten incluir música desde tu ordenador. Como son muchas entre las que puedes elegir, te dejamos un artículo con las mejores aplicaciones para descargar musica.

Es el caso por ejemplo de MusicAll. Esta app para android te permite escuchar música del artista que quieras. Todo lo que quieras lo encontrarás, su biblioteca es ilimitada. Esto se debe a que su contenido está basado en Youtube.

Por supuesto te permite descargarte las canciones de tus artistas favoritos y almacenarlas en tu dispositivo.

Para Iphone tenemos Musicloud. Esta aplicación consiste en una biblioteca virtual en la que vas guardando tus archivos musicales.

Gracias a este tipo de apps podrás escuchar en tu móvil tu música favorita y sin necesidad de estar conectado a Internet.

¿Tienes problemas con tu conexión?

Acabamos de ver un montón de funciones que nos proporciona la red; pero ¿te has planteado qué hacer si te quedas sin conexión? O mejor dicho, ¿qué harías si la disposición de tu casa provoca que la señal no llegue a todos lados?

En ocasiones, nos encontramos con que la potencia de la conexión es insuficiente para alcanzar todos los rincones de nuestra casa.

¿Tiene esto solución?

Claro que sí y como no podía ser de otra manera la vas a encontrar en Internet.

Para darle fuerza a la señal, se puede usar un amplificador de señal wifi. De esta manera la conexión llegará un poco más lejos.

A pesar de esto, la señal puede seguir siendo insuficiente. Esto puede ocurrir cuando tenemos una casa con distintas plantas. Un router normal no tiene la capacidad de abarcar toda la casa.

Para solucionar esto lo que necesitas es usar un repetidor wifi.

El repetidor de señal wifi realiza la misma función que el router, pero proporciona señal en aquellos rincones a los que el router no es capaz de llegar. Así sí conseguirás una buena señal de Internet.

¿Conocías estas cuatro funciones de Internet o hemos conseguido sorprenderte? Sea lo que sea, no hay que olvidar que cada día Internet da un paso más. Una nueva revolución puede estar a la vuelta de la esquina.