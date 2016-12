A Xunta destaca o retraso ós 14 anos en iniciarse no alcohol

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, calificou onte de "leve melloría" o feito de que a idade media da iniciación a beber alcohol en Galicia se retrasara a 14,2 anos, aínda que abogou por actualizar a "moi antiga" Lei galega sobre drogodependencias para mellorala en relación á prevención do consumo de alcohol, as drogas en xeral e, en especial, "as novas adicións que xorden como a relativa ao xogo que é especialmente preocupante entre os menores". En detalle, con respecto do alcohol, Jesús Vázquez avanzou que se actuará na regulación do consumo da vía pública, na restrición efectiva do acceso aos menores de idade ás bebidas alcohólicas, e na desnormalización do consumo de alcohol por menores de idade e outros colectivos específicos.

Así o avanzou onte o titular de Sanidade nunha comparecencia durante o pleno do Parlamento galego e en resposta a unha pregunta do deputado socialista Xulio Torrado relativa ao consumo de alcohol entre os menores da Comunidade galega.

Con todo, na súa intervención, recordou que a actual lei en vigor "supuxo no seu momento un avance" na medida na que definiu "unha regulación clara" sobre as medidas de carácter preventivo, a prohibición do consumo de alcohol entre os menores, a prohibición da venda do alcohol entre as 22,00 e as 9,00 horas ou a regulación do corpo inspector e do réxime sancionador.

Despois de que o parlamentario socialista lamentase que o consumo de alcohol sexa un tema que "estea de actualidade" polos recentes casos graves, como a morte dunha moza en Madrid, o conselleiro de Sanidade deixou claro que a Xunta "fai todos os esforzos para frear esta grave ameaza para a xuventude tanto dende o punto de vista do control da demanda coma a través de programas de prevención en todos os ámbitos", indicou.

En proceso de mellora

Nesta liña, asegurou que os datos achegados polos "diferentes sistemas de información e vixilancia" que analizan este fenómeno dende "hai 20 anos, expoñen que o consumo de alcohol entre menores é "preocupante" pero "está en proceso de mellora". Así, sinalou que, segundo a última enquisa publicada sobre usos de drogas en ensinanzas secundarias, relativa a 2014, "o 73,6% dos novos galegos de entre 14 e 17 anos consumiu alcohol nos últimos 12 meses", unha cifra que describiu como "moi alta" pero que se sitúa "3,2 puntos" por debaixo da do conxunto do Estado, que está no 76,8%, e cinco puntos inferiores ás referidas pola mocidade galega na anterior enquisa, de 2012".

Ademais, indicou que "o 46,8% dos estudantes con idades comprendidas entre os 14 e 18 anos admite facer botellón nos últimos 12 meses", práctica que está "menos estendida" que no resto de España en Galicia, onde Vázquez Almuiña reconoce que a porcentaxe "supera o 57% de alumnado".

As taxas de borracheiras nos últimos 30 días tamén seguen unha liña descendente, pasando do 30,0% no ano 2010 ao 20,9% no 2014. Tamén se incrementoua a idade media do inicio do consumo, que pasou 13,9 anos no 2008 a 14,2 no 2014.