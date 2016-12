"Si volviera a nacer cambiaría la soledad que tienes que pagar a cambio del aplauso"

Vuelve con “¡Madre Mía! ¡Cómo está España!, ¿cómo está?

Para unos muy bien y para otros fatal. Creo que es un país en el que no tenemos muy claro el concepto de ciudadanía y que estamos llegando a un momento en el que la gente piensa mucho en sí misma pero poco en los demás. Políticamente, "millor non falamos". Somos un país en el que no se queja nadie y si se queja, parece que van de fiesta. Uno con los años se va dando cuenta de que hay un problema y es que la política no le interesa a la gente joven, pasan de las mentiras, de que los engañen y la gente se está haciendo burguesa, quiere vivir cómodamente, no le importan los problemas de los demás y "ande yo caliente, ríase la gente". Cuando uno va fuera de España ve que la gente habla de la comunidad, de la ciudadanía. Aquí no, aquí se ha puesto de moda el "yo tengo derechos, pero no tengo obligaciones" y por cada derecho que adquirimos, adquirimos también una obligación, si lo que es de todos no lo cuidamos, mal vamos.

En medio de todo esto surge su nuevo espectáculo.

Surge porque durante un tiempo largo no ha habido gobierno, porque Pedro Sánchez dice que no y luego le montan una trampa, porque Podemos cambia de chaqueta más que si trabajara en Zara y dicen que eran comunistas, ahora son socialdemócratas y dentro de poco serán de derechas. Cuando ocurre todo eso, yo hago un espectáculo en clave de humor en el que creo que debemos de reírnos de estas cosas. En el espectáculo hay política, pero no demasiada. La gente está muy cansada, quiere divertirse. He vuelto al Moncho Borrajo de siempre, en vez de hacer un personaje, vuelvo a ser yo. Esta vez en vez de chicos, subo chicas al escenario y por ahora ha sido un éxito y al final hay un payaso, que es algo muy mío. Lo que llevo haciendo en toda Galicia y la gente termina en pie, aplaudiendo, emocionada y eso es bonito.

Ha dicho más de una vez que los políticos de ahora no tienen el humor de los de antes...

Recuerdo, aunque la gente no se lo crea, que Don Manuel Fraga tenía mucho sentido del humor, y Carrillo, y Suárez... Era otro carácter. Los de ahora están enfadados todo el día, hasta en el Congreso falta sentido del humor. Puedes atacar a un contrincante en clave de humor, no el insulto y las amenazas.

Nunca se ha mordido la lengua, ¿le ha traído problemas?

Siempre. Yo creo que soy una persona necesaria, la mosca cojonera, el pepito grillo, hacen falta siempre. Lo que pasa es que uno tiene que saber que por no callarse tiene que pagar un peaje y a los políticos no les caigo muy allá. No a todos, a algunos les caigo muy bien, pero creo que en general no se lo toman como algo de un cómico, lo hacen como si les atacase un filósofo y no, yo soy cómico, debo de tomarme la vida así y si usted dice tonterías, yo las tengo que aprovechar.

También ha sido muy crítico y utiliza mucho internet...

Creo que como persona pública que soy, mi obligación también es ser público en esos conceptos. Las personas que tenemos un "poder" de comunicación con los demás y que somos admirados, queridos y odiados, es necesario que demos la cara. Hay veces que me asusto de ver la gente que se quejaba tanto en las manifestaciones y que ahora ni se les oye. Vamos a ser coherentes. Tenemos una ley mordaza que es muy seria y un montón de leyes que aclarar. Yo a mucha gente le pagaría un viaje fuera de España para que vea como estamos, que tenemos sanidad maravillosa y decimos que es una mierda y nos quejamos de muchas cosas que hemos conseguido nosotros y tenemos que valorar. Creo que somos un país en el que no valoramos lo nuestro y Galicia es un ejemplo.

Va a cumplir 45 años sobre las tablas, ¿qué valoración hace?

Muy positiva. Ha habido momentos difíciles, buenos y malos, pero en general muy buenos. Solo hay algo que me pensaría si volviera a nacer, la soledad que tienes que pagar a cambio del aplauso. No tener almohada fija, andar de ciudad en ciudad, el paso de tener miles de personas en un teatro diciendo "bravo" y luego irte a un hotel, solo con un bocadillo y mirando la tele, es muy duro. No tienes vida familiar, Pero bueno, es cierto que puedo presumir de que me siento muy querido y soy profeta en mi tierra. Se me respeta mucho y eso también es muy importante. Pero las vidas no las escogemos, yo estudiaba para arquitecto y mira en qué he acabado.

¿Qué se encontrarán los ourensanos el 18?

Un espectáculo con mucho color y muy bonito y sobre todo se van a reír, a pasarlo bien y a emocionarse. Pero sobre todo, se van a divertir.