La valedora do Pobo apela a un mayor control en los botellones

n n n La institución del Valedor do Pobo cree "necesario reforzar" por parte de las autoridades "el control, la vigilancia y la supervisión" en las concentraciones con motivo de los botellones que se celebran en muchos puntos de la Comunidad gallega. La valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, insistió en la importancia de "reforzar la vigilancia de los botellones" que se registran en Galicia "y, sobre todo, sobre la presencia de menores en estas concentraciones".

La problemática volvió a acaparar los focos en fechas recientes, tras el fallecimiento de una menor en San Martín de La Vega, Madrid, a causa de un coma etílico tras acudir a un botellón. También en Galicia aparecieron nuevos casos en los últimos días, lo que provocaron que la valedora do Pobo saliese al paso y valorase lo ocurrido, apelando a la vigilancia y la educación, desde edades tan tempranas, en el consumo del alcohol.

Otero, a través de un comunicado, recuerda que "no es la primera vez que la institución actúa ante este problema". "La presencia de menores en botellones propició en 2011 una gran actuación de oficio ante las siete principales ciudades de Galicia", concretó. Así, ante la "vigencia de la problemática" y su "incremento en las últimas semanas", la valedora recuerda la "urgente necesidad" de que los "poderes públicos tomen conciencia de este problema y adopten medidas efectivas para su erradicación". En especial, Otero apunta a los ayuntamientos, "como administración más próxima", que son, a su juicio, "los que deben mostrar una especial sensibilidad ante este tipo de consumo".

Una mayor vigilancia

En este sentido, la valedora recalca que "el interés superior del menor exige que los poderes públicos lleven a cabo labores de supervisión para la protección de su salud física y mental". Asimismo, incide en la "relevancia del aspecto educativo" que, según recalca, "deben desarrollar las familias como responsables directas de transmitir a las nuevas generaciones una cultura de no tolerancia en el consumo de alcohol a unas edades tan tempranas", sin obviar el papel de los centros educativos.

Por todo ello, la valedor do Pobo reitera la "necesidad de aplicar" diversas "medidas contempladas en la Ley 11/2010 de prevención del consumo de bebidas alcohólicas" en menores de edad, tanto "las acciones educativas y preventivas como las intervenciones sancionadoras". Considera que "deben hacerse controles" de investigación y sanción "especiales" a los establecimientos de venta de alcohol o a las personas que proveen a los menores de estas bebidas.n