Unicef recuerda que su misión triunfará cuando no haga falta

n n n Unicef volvió a sorprender. Lo hizo a través de su última campaña publicitaria. Un juego de palabras (#CierraUnicef) impactó en las redes sociales llevando la preocupación a muchos ciudadanos. Era el objetivo de la ONG: concienciar a la sociedad de que el éxito de su labor pasa por cerrar, por no tener más actividad. Un objetivo lejano, pero por el que siguen trabajando en los diferentes países en los que están presentes

"La idea fue lanzar una campaña que generase expectación. Y lo conseguimos. La sociedad habló del tema, y lo hizo con preocupación. Buscábamos eso. Notamos a la gran cantidad de personas a las que les preocupa nuestra labor", señala Irene Marín, coordinadora de Unicef en Galicia, que sabe que el final de la ONG no está, para su desgracia, próximo.

"Que podamos cerrar es un sueño, casi una utopía. Trabajamos en países muy diferentes, donde los niños tienen necesidades básicas que no están cubiertas. Tiene que ser una labor de todos, ciudadanos, gobiernos y administraciones", destaca Marín.

Si algún día se lograra ese cierre significaría que ningún niño moriría de hambre, de frío, o debido a enfermedades prevenibles como una simple diarrea; significaría que todos los niños irían a la escuela y tendrían acceso a servicios de salud; significaría que no existiría el trabajo infantil o el matrimonio infantil. Ese es el discurso central de la campaña.

A nivel gallego, el tejido empresarial respondió al llamamiento y continúa trabajando mano a mano con la ONG. "En Galicia están implicadas empresas de cualquier tamaño, desde las grandes hasta las Pymes. Además del beneficio, también tienen en cuenta la función social", apunta Marín.

#CierraUnicef cuenta hasta la fecha con el apoyo de muchas caras conocidas como Pau Gasol, David Bisbal, Nieves Álvarez o Eduardo Noriega.n