El temporal en Andalucía fue el más dañino en dos décadas

El Gobierno aprobará al próximo viernes en el Consejo de Ministros ayudas para las zonas de Málaga y Cádiz afectadas por el temporal, donde ya han comenzado las labores de limpieza y el cálculo de daños, según ha anunciado la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Las intensas lluvias, que han causado dos muertes por ahogamiento en Estepona (Málaga) y en la Línea (Cádiz), acumularon desde el sábado precipitaciones de más de 300 litros por metro cuadrado en puntos como el municipio malagueño de Manila, aunque remitirán en las próximas horas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El Servicio de Emergencias 112 contabilizó 1.451 incidencias por este temporal, que se considera el más dañino de los registrados en Andalucía en las dos últimas décadas y que ayer mantenía activados planes de emergencia en las localidades gaditanas de Los Barrios, San Roque, La Línea de la Concepción y Algeciras.

Las inundaciones y el barro impiden el tráfico en media docena de carreteras, obligaron a suspender la circulación ferroviaria entre las estaciones gaditanas de San Roque y Algeciras, y aconsejaron suspender las clases en colegios de cinco municipios malagueños y en otros cuatro de Cádiz.

estimación de daños

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, fue el primero en ofrecer una estimación inicial de daños y cifró en cuatro millones de euros los desperfectos sufridos por la red provincial de carreteras por el temporal, "el mayor de los últimos años", en su opinión.

Tanto la presidenta andaluza, Susana Díaz, que visitó comarcas de las provincia de Málaga y de Cádiz, como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que hizo lo propio en zonas en Huelva, destacaron la buena coordinación de las administraciones para afrontar este temporal y felicitaron a los equipos de emergencia por su trabajo.

Díaz ha señalado que el Gobierno andaluz también está trabajando en su plan de emergencias y que ya ha evaluado las distintas ayudas e intervenciones que tienen que hacer.

La presidenta andaluza, quevisitó media docena de localidades de Málaga y de Cádiz, conversó con vecinos afectados y explicó a los periodistas que las medidas serían el decreto de emergencia o las ayudas para estas situaciones. "Seguiré a lo largo de esta semana en contacto con el Gobierno para certificarnos qué consideración tendrá que tener la zona, qué grado tendrá", añadió.

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, visitó igualmente zonas afectadas en Málaga y pidió que se evalúen de manera inmediata los daños para que se otorguen "cuanto antes" las ayudas.

Moreno anunció que el PP presentará una proposición no de ley en el Parlamento andaluz la próxima semana en la que instarán a la Junta a evaluar los daños porque, destacó, "no podemos entrar en ese sistema burócrata, lento, de parsimonia, que muchas veces hace que no le lleguen a las familias esas ayudas que son absolutamente necesarias".

El PSOE registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que pide al Gobierno medidas urgentes para compensar y reparar los daños producidos por este temporal e insta al Ejecutivo de Rajoy a declarar la zona como "afectada por una emergencia de protección civil".