El Rey aseguró ayer que Cataluña "es y será una parte esencial de la España del siglo XXI", cuyas "legítimas instituciones democráticas" resolverán el "inaceptable intento de secesión" dentro del respeto a la Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria. Felipe VI reafirma la fortaleza del Estado ante el desafío independentista durante su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo.

El Rey pronunció su discurso en presencia del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y de las tres máximas autoridades comunitarias, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Eurocámara, Antonio Tajani, que recogieron el Premio a la Concordia concedido a la UE.

Tras incidir en que ningún proyecto de futuro se puede construir si está basado en la ruptura de la convivencia democrática, la desa-fección, la división o si persigue "el aislamiento o el empobrecimiento de un pueblo", don Felipe dijo: "La España del siglo XXI, de la que Cataluña es y será una parte esencial, debe basarse en una suma leal y solidaria de esfuerzos, de sentimientos, de afectos y de proyectos".

El Rey estableció un paralelismo entre el proyecto europeo y el de una España "cimentada en el deseo sincero de convivencia y de entendimiento, en el respeto de las normas y de las reglas de la democracia, en reconocer con grandeza y generosidad los errores del pasado para no caer de nuevo en ellos".

el referente de la ue

En la ceremonia de los premios que más carga política ha tenido de los últimos años, don Felipe, que apeló también al espíritu de la Transición, remarcó que "los españoles no olvidan, ni olvidarán", que la UE ha sido siempre una referente en el origen y la consolidación de la democracia. Dirigiéndose a Juncker, Tajani y Tusk, a los que agradeció su presencia como símbolo del compromiso, el apoyo y la solidaridad de la instituciones europeas con el sistema constitucional español, les dijo que "pueden estar seguros" de que la UE encontrará en España "un país esencial de apoyo y lealtad ante los nuevos desafíos que juntos" se han de afrontar. El Rey ensalzó además el "proyecto común de paz, solidaridad y progreso" que representa la Unión Europea, que ha hecho posible "el periodo más largo de paz de la Europa moderna".

Por su parte los líderes de las instituciones europeas transmitieron ayer en Oviedo un mensaje nítido de apoyo a la democracia española y al Estado de derecho ante el reto independentista de Cataluña. Coincidieron en mostrar su respaldo a las normas legales como fundamentos básicos de la Unión y de sus países miembros. Los tres enfocaron así sus intervenciones ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que viajó desde Bruselas para acompañar a los líderes comunitarios 36 años después de que un jefe del Ejecutivo asistiera por última vez al acto.

De las intervenciones de los líderes comunitarios destacan por su contundencia la del presidente del Parlamento Europeo. "Frente a los que siembran la discordia ignorando voluntariamente las leyes", Tajani subrayó que, mientras el derecho no se cambie, respetarlo "no es una opción: es una obligación" tras advertir de que en la UE, "a nadie se le ocurre saltarse las normas aprobadas entre todos". "La UE no tiene una policía que tenga que ejecutar las decisiones judiciales. No es necesario. Cuando el Tribunal de Justicia dicta una sentencia, se aplica y punto", dijo tras defender los valores fundacionales de la UE: "la libertad, la democracia, la igualdad, el respeto al Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos entre otros".

Mensaje de solidaridad a las víctimas de los incendios

Felipe VI expresaba ayer su afecto y solidaridad a las miles de personas afectadas por los incendios ocurridos en los últimos días en Galicia, Asturias, Castilla y León, así como también en Portugal y alababa a quienes de "manera ejemplar" habían luchado contra esa tragedia.

El Rey hizo esta dedicatoria al comienzo de su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo en presencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y de las principales autoridades de la UE.

"Compartimos el profundo dolor de las familias de las víctimas. Y transmitimos nuestro reconocimiento a todos los que de manera ejemplar han luchado en ambas naciones contra esta tragedia que solo produce destrucción, pobreza y muerte", subrayaba el jefe del Estado.

Por ello, Felipe VI quiso rendir un homenaje a "los profesionales, voluntarios y vecinos que se han entregado con tanta tenacidad a esa lucha".

El monarca español pronunciaría estas palabras en presencia del presidente de Asturias, Javier Fernández, con quien habló al comienzo de esta semana para interesarse por la evolución del fuego que azotaba diversos puntos del país.