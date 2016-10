n n n Los recién nacidos no reconocen la voz materna porque no pueden escucharla durante el embarazo ya que no reaccionan a las voces que les llegan del exterior, pero sí responden a los estímulos sonoros que les llegan a través del interior de la vagina.

Así lo señala un estudio del director científico del Instituto Marquès de Barcelona, Álex García-Faura, presentado en el 26 Congreso de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia.

Los datos de la investigación constatan que los fetos no oyen las voces de sus padres cuando éstos intentan hablarles a través del abdomen de la madre, que actúa amortiguando el sonido que llega del exterior.

respuesta a estímulos

Sin embargo, sí responden a los sonidos emitidos vía intravaginal a través de un dispositivo, mostrando además respuestas diferentes ante la emisión de música y voz: el 70% de los fetos a partir de la semana 16 de gestación mueve claramente la boca cuando se les habla y el 87% mueve además la lengua cuando escucha música.

"La respuesta es diferente cuando emitimos música o voz y creemos que esto se debe a que estos estímulos activan circuitos cerebrales diferentes. La música activa circuitos relacionados con las emociones", señaló García-Faura.

Los responsables del estudio han considerado que estos resultados abren el camino a una nueva línea de investigación en la que se podrán analizar las respuestas a la estimulación acústica de los bebés que hayan sido estimulados durante la gestación.n