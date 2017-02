La profunda crisis que padece Brasil pasa factura al carnaval

n n n El carnaval de Río de Janeiro, considerado el mayor del mundo, se resiente este año de la crisis internacional y de la profunda recesión que vive Brasil, que se ha traducido en una caída en las ventas y en la ocupación hotelera respecto a ediciones anteriores. El carnaval comenzará oficialmente el próximo 24 y se extenderá hasta el miércoles de ceniza, el 1 de marzo, pero Río de Janeiro hace días que vive un clima festivo y espera la visita de más de un millón de turistas e ingresos por unos mil millones de dólares(algo más de 942 millones de euros), según estimaciones oficiales.

Río recibirá a sus visitantes con más de 9.000 soldados patrullando las calles para garantizar la seguridad ante un conato de conflicto con la policía militar que el gobierno del estado frenó la pasada semana abonando "in extremis" los salarios atrasados a los agentes. Los ajustes y los retrasos en el cobro de los sueldos afectan también a miles de funcionarios del estado de Río, que se declaró en una situación de "calamidad financiera" el pasado junio y aún no ha logrado superarla.

Aunque los empresarios hoteleros confían en alcanzar una ocupación próxima al 90%, hasta ahora el carnaval no ha conseguido esa meta y las reservas están en el 72%, por debajo de años anteriores, si bien desde el sector recuerdan que la ciudad amplió de 20.000 a 50.000 el número de camas para atender la demanda de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del pasado agosto. Las cifras de ocupación oscilan ligeramente en función de las zonas de la ciudad, un promedio del 67 % en el centro y un 74 por ciento en la zona sur, en barrios como Copacabana, según datos de la Asociación de Hoteles de Río.

Los precios de los paquetes y los hoteles en Río se disparan en estas fechas y la crisis internacional, que afecta a algunos de los principales países emisores de turismo a Brasil, ha volcado al sector en la búsqueda del turista nacional, con campañas de promoción en otras ciudades del interior de Brasil. En los hoteles de la zona sur próximos al mar el precio medio de una habitación doble por noche se sitúa entre los 250 y los 400 dólares (235 y 376 euros), aunque la cifra se multiplica cuando se trata del legendario Copacabana Palace, que cobra unos 880 dólares (753 euros) por noche por un cuarto con vistas al mar, o el emblemático Fassano, en Ipanema, cuyas tarifas oscilan entre los 1.300 y los 3.000 dólares (1.224 y 2.826 euros), por noche, por una suite.

Los paquetes de avión y hotel para los turistas extranjeros difícilmente bajan de los 2.000 dólares (1.884 euros) en estos días, incluso para los procedentes de países próximos, como Argentina o Uruguay.