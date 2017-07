La población en edad escolar caerá al 12,2% hasta el año 2029

El número de personas en edad escolarizable en España, es decir, los que va de 0 a 24 años, se reducirá en España al 12,2 por ciento hasta 2029 y esta variación será negativa en todas las comunidades y solo positiva en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que quedarían como la excepción a un descenso preocupante.



Se va a pasar de los 11,5 millones de personas en edad escolarizable que había en el año 2015 a los 10,1 millones quince años después, según alerta el Consejo Escolar del Estado en su reciente "Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo".



"Un bajísimo nivel de fecundidad continuado en los últimos más de treinta años tuvo como consecuencia un descenso muy acentuado del tamaño de las generaciones que están en las edades escolares", explica la profesora titular de Geografía Humana de la Universidad de Navarra, Dolores López. Además recuerda que la importante llegada de inmigrantes entre el final del pasado siglo y la primera década de este aportó "algunos efectivos a estos grupos", aunque se ralentizó a partir de la crisis económica que azotó España principalmente a partir del año 2008.



López destaca que la relación entre demografía y sistema educativo "varía mucho", sobre todo en función de si la educación es obligatoria. Así, una sociedad con educación obligatoria en el tramo 6-16 años (como en España) mira el tamaño de las generaciones que se van a ir incorporando a esas edades y puede tener una idea de "la demanda futura".

En cuanto a las consecuencias de la disminución de alumnos asociada a la llegada a las edades escolares de generaciones pequeñas, esta experta señala que disminuye el ratio alumno/aula y ello "no siempre es negativo", dentro de un as cifras controladas y que no vayan más allá.

Colegios en peligro

Pero si baja mucho el número de alumnos en un lugar concreto puede disminuir el número de aulas por nivel y cuando la disminución es muy importante "puede poner en peligro la subsistencia del centro educativo", afirma Dolores López, que comenta que en muchos ámbitos rurales o barrios muy envejecidos esto está pasando en los últimos años.

El análisis realizado en su informe por el Consejo Escolar se basa en la evolución de la población en edad escolarizable entre 2015 y 2029 con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si en ese periodo la población de todas las edades se redujera un 2,1%, el peso de las personas escolarizables con relación a la población total disminuiría alrededor de 2,6 puntos porcentuales, al pasar de un 24,8% en 2015 a un 22% en el año 2029.

Los mayores descensos se producirán en Canarias (17,7%), Comunidad Valenciana (16,9%) y Extremadura (16,6%). Galicia no se queda lejos de esos números, ya que el descenso porcentual estimado para la comunidad gallega es de un 15,2%. Mientras, las menores bajadas se quedarían registradas en Baleares (6,1) Aragón (7,6 %) y Madrid (8,2 %).